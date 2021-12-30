Про це висловилася речниця російського відомства Марія Захарова. Вона виступила на брифінгу, який організували у четвер, 30 грудня.
Читайте також Брали участь у війні на Донбасі: вдалося ідентифікувати 30 російських артилеристів
Що говорять у російському МЗС
Захарова заявила, що безпека в Європі залежить, зокрема, від виконання Україною мінських угод. Раніше вона цинічно звинувачувала нашу державу в ухилянні "від прямого діалогу з Луганськом та Донецьком".
Ми закликаємо Євросоюз не займатися гімнастикою у сфері риторики, а працювати над зміцненням безпеки в Європі,
– зухвало заявила Захарова.
Й додала, що європейським чиновникам варто займатися прямими обов'язками. На її думку, вони полягають у "стимулюванні київської української влади на виконання мінських угод".
Така риторика не вперше лунає з Росії. На початку грудня у тамтешньому МЗС вже заявляли, що Україну "треба змушувати" виконувати мінські домовленості.
Заява про "захист росіян"
- У Москві намагаються придумати, як виправдати агресію. Напередодні там заявили, що можуть використати армію за кордоном, аби "захистити своїх громадян" у випадку нападу.
- Говорячи про це, віцеспікер Ради Федерації Росії посипав звинуваченнями у бік України. З огляду на його висловлювання, можна припустити, що Кремль готується до нових провокацій.
Росія завозить зброю на Донбас: дивіться відео