Про це висловилася речниця російського відомства Марія Захарова. Вона виступила на брифінгу, який організували у четвер, 30 грудня.

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Що говорять у російському МЗС

Захарова заявила, що безпека в Європі залежить, зокрема, від виконання Україною мінських угод. Раніше вона цинічно звинувачувала нашу державу в ухилянні "від прямого діалогу з Луганськом та Донецьком".

Ми закликаємо Євросоюз не займатися гімнастикою у сфері риторики, а працювати над зміцненням безпеки в Європі,

– зухвало заявила Захарова.

Й додала, що європейським чиновникам варто займатися прямими обов'язками. На її думку, вони полягають у "стимулюванні київської української влади на виконання мінських угод".

Така риторика не вперше лунає з Росії. На початку грудня у тамтешньому МЗС вже заявляли, що Україну "треба змушувати" виконувати мінські домовленості.

Зверніть увагу! Росія хоче, аби Україна внесла зміни до Конституції й надала Донбасу так званий "особливий статус". Попри очевидні докази агресії, Кремль цинічно стверджує, що нібито не є стороною конфлікту.

Заява про "захист росіян"

У Москві намагаються придумати, як виправдати агресію. Напередодні там заявили, що можуть використати армію за кордоном, аби "захистити своїх громадян" у випадку нападу.

Говорячи про це, віцеспікер Ради Федерації Росії посипав звинуваченнями у бік України. З огляду на його висловлювання, можна припустити, що Кремль готується до нових провокацій.

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