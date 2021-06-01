Россия поставляет ракеты в Сирию, – ответ Турции Лаврову о продаже беспилотников Украине

Турция не признает российской оккупации Крыма и эта позиция останется неизменной. В турецком МИД подчеркнули, что Анкара будет поставлять беспилотники Украине, ведь соглашение было заключено много лет назад.

Такое заявление обнародовал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который возмутился поддержкой Анкары Киева.

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Мы озвучили свою позицию россиянам, – МИД Турции

Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что решение ситуации – в политической плоскости,

– сказал Чавушоглу.

Что касается поставок в Украину турецких беспилотников, то сделка актуальна и заключена много лет назад. Во всем мире сейчас большой спрос на БПЛА.

"Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло", – отметил глав МИД Турции.

Лавров раскритиковал позицию Турции по Крыму

Лавров недавно выступил с резким заявлением, осуждающим поддержку Турции территориальной целостности Украины. Мол, такую ​​позиция Анкаре следует пересмотреть, ведь она поощряет посягательство на "целостность России". Глава российского МИД назвал инициативы Киева "милитаристскими" и "агрессивными".

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