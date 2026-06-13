На границе с Беларусью обнаружили 5 новых военных объектов: в СМИ предупредили об опасности

Россия построила пять новых площадок для запуска ракет "Шахид" вблизи Беларуси. Некоторые из них находятся всего в нескольких десятках километров от границы.

Как показывают спутниковые снимки, новые площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Об этом говорится в расследовании белорусской службы "Радио Свобода".

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Что известно о новых площадках для запуска "Шахидов"?

Один из таких площадок построили на военном аэродроме "Шаталово" в Смоленской области. Он расположен на расстоянии 46 километров от границы с Беларусью.

По состоянию на начало мая 2026 года на аэродроме появились примерно десять пусковых установок для "Шахедов", системы ПВО и вероятный бункер для укрытия дронов.

Строительные работы здесь начались в начале 2025 года и продолжаются до сих пор.

По данным украинских мониторов, запуски беспилотников здесь могут происходить иногда по несколько раз в неделю.

Площадка для "Шахедов" на аэродроме "Шаталово" / Фото Андрей Шаулюха

Вторую площадку Россия построила возле Цимбуловой в Орловской области в 200 километрах от границы с Беларусью. Это один из крупнейших известных комплексов для запуска ударных беспилотников.

Строительство объекта продолжается до сих пор. Оно началось в августе 2024 года. По состоянию на июнь 2026 года площадь комплекса составляет почти 2 на 4 километра. Только за эту весну она увеличилась примерно вдвое.

Здесь размещено не менее 12 действующих пусковых установок, а еще около 8 стационарных позиций могут готовиться.

Также на территории есть длинная площадка для запуска дронов с автомобильных платформ и около сотни хранилищ и вспомогательных сооружений. На базе могут храниться сотни ударных беспилотников.

Весной здесь появились рельсовые пусковые установки длиной около 85 метров. Вероятно, враг планирует запускать отсюда новые реактивные версии "Герани", в частности "Герань-5". Общая площадь комплекса может увеличиться почти вдвое.

Место запуска дронов возле Цимбуловой / Фото Андрей Шаулюха

Третий комплекс запуска "Шахидов" расположен возле Навли в Брянской области на расстоянии 127 километров от границы с Беларусью. Объект построили с нуля в июле 2025 года.

На спутниковом снимке от 1 июня 2026 года можно увидеть как минимум 3 стационарные стартовые позиции и около 16 небольших защищенных хранилищ для беспилотников. Строительные работы продолжаются и сейчас.

Площадка возле Навли / Фото Андрей Шаулюха

Четвертое место для запуска дронов построили на военном аэродроме "Сеща" в Брянской области в 45 километрах от границы с Беларусью. Долгое время эту площадку использовали как основную для атак на Украину, в частности на Киев. Но после того, как в мае 2023 года ее атаковали украинские беспилотники, оттуда больше не запускают дроны.

На спутниковых снимках от 4 июня 2026 года видно, что на аэродроме до сих пор продолжаются строительные работы. На отдельных участках россияне обустроили земляные укрепления для систем противовоздушной обороны.

Транспортные самолеты стоят на большом расстоянии друг от друга, а часть из них накрыли автомобильными шинами. Российские военные используют их в качестве дополнительной защиты от атак дронов.

Площадка на аэродроме "Сеща" / Фото Андрей Шаулюха

Пятая площадка – полностью новый комплекс запуска беспилотников возле Асовицы в Брянской области в 163 километрах от границы с Беларусью. Его оккупанты используют с осени 2025 года.

На спутниковом снимке от 11 января 2026 года видно как минимум две стационарные пусковые установки, а также четыре небольших укрепленных хранилища.

Объект расположен примерно в 35 километрах от границы с Украиной. Это позволяет россиянам значительно сокращать время полета дронов в северные области Украины и усиливать атаки вдоль приграничных районов.

В чем опасность появления мест для запуска дронов вплотную к Беларуси?

Маршруты полета российских дронов с большинства этих пусковых площадок часто прокладываются так, что они проходят вблизи границы с Беларусью, когда движутся в сторону Киева или западных областей Украины.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский объясняет, что расположение мест запусков у белорусской границы выгодно для таких атак. По его словам, это позволяет либо непосредственно наносить удары по Киеву, либо вести дроны вдоль границы в направлении запада Украины, затрудняя их перехват.

Украинские военные также неоднократно отмечали, что российские дроны часто движутся максимально близко к белорусской территории, чтобы затруднить работу украинской ПВО.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что запуск с близкого расстояния позволяет россиянам увеличивать боевую нагрузку дронов, поскольку им требуется меньше топлива для полета.

В Украине также предполагают, что российские дроны могут пользоваться каналами связи и ретрансляторами сигнала, которые размещены на территории Беларуси. Это помогает им поддерживать стабильную связь во время полета.