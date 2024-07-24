У россиян появилась новая военная база под Ростовом: что это значит

В мае россияне построили новую военную базу в одном из крупнейших промышленных центров Ростовской области – в городе Новочеркасск. Она расположена в 200 километрах от линии фронта в Украине.

Спутники не зафиксировали никаких танков или бронетранспортеров. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, действительно ли это одна из воинских частей материального обеспечения.

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Что означает построение военного объекта в Новочеркасске

Александр Мусиенко не увидел ничего удивительного в возведении новой военной базы. Поскольку Новочеркасск – это штаб 8 российской армии, которая входит в Южный военный округ, отвечающий за ведение войны против Украины.

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Россия также присоединила сюда оккупированные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Поскольку Южный военный округ увеличивается, увеличивается и количество воинских частей и объектов, которые там расположены.

Одна из причин, почему наши дроны атакуют Ростовскую область и Краснодарский край, как раз связана с тем, что там есть эти объекты. Их много. Это один из центральных округов, вовлеченных в войну против Украины. Поэтому расположение базы в Новочеркасске совсем не должно удивлять,

– отметил Александр Мусиенко.

Журналисты "Схем", которые опубликовали данные о построении базы в Новочеркасске, предполагают, что она может принадлежать к 100 военному полку материально-технического обеспечения вооруженных сил страны-агрессора.