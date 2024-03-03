"Волшебной пилюли" нет: может ли Россия противодействовать массовому сбиванию самолетов
Воздушные силы ВСУ показывают фантастические результаты работы. Россия потеряла 15 истребителей за прошедшие две недели, что не может не сказаться на ситуации на поле боя.
В то же время России сложно сделать что-то с крайне негативной для себя статистикой. Об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля. По его словам, украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее.
К теме ВСУ устроили "самолетоцид" из истребителей․ Почему россияне несут катастрофические потери в авиации?
Россиянам нечего противопоставить
С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, большинство из которых – истребители-бомбардировщики Су-34.
Потеря такого количества бортов за относительно короткое время – это проблема, и не имеет особых решений. Количество обстрелов украинской ПВО увеличилось, российской авиации сейчас труднее работать,
– отметил Давид Гельдман.
Собственно, российским пилотам приходится колебаться, стоит ли вообще вылетать на боевое задание, ведь шанс попасть под огневое поражение сейчас огромный.
"Каких-то новых волшебных средств, что можно было бы противопоставить, у России все равно нет. Им остается делать то же, но больше остерегаться от ПВО. Не видно каких-то системных решений. Вероятно, россияне будут строить планы по более системному поражению украинской ПВО", – отметил военный эксперт.
Кроме потери большого количества самолетов, для россиян не меньшей проблемой является потеря пилотов, на подготовку которых тратили годы и огромные средства. Конечно, в России продолжают обучать новых пилотов, однако это долгий процесс.
Российский "самолетопад": последние новости
- Вечером 2 марта командующий Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук заявил, что украинские войска пытались сбить еще два российских самолета: Су-34 и Су-35. Уничтожить удалось только Су-34. Впоследствии Олещук также опубликовал фотографию с картой Донетчины и Луганщины, на которой не было вражеской авиации.
- Похоже, что Россия готова идти на такие потери в авиации ради достижения успеха вдоль линии Авдеевка – Донецк. Так считают аналитики из Института изучения войны, объяснив, что даже уничтожение 15 самолетов для россиян является относительно незначительным для России. В конце концов, после очередных потерь оккупанты не существенно уменьшили активность тактической авиации на Востоке Украины.
- Стоит заметить, что сбивание самолетов действительно сказалось на ситуации на поле боя. В частности, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что количество запусков управляемых авиационных бомб сейчас намного уменьшилось.