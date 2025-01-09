Это невосполнимая потеря: какое самое страшное последствие войны для экономики России

Пока другие страны вкладывают финансы в развитие технологий, чтобы заменить на заводах людей роботами, страна-агрессор продолжает "высасывать" из себя все силы для войны против Украины. Худшим для России остается вопрос людей, точнее, их отсутствие.

Из-за войны Кремль потерял более миллиона трудоспособных граждан. Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, заметив, что из-за Владимира Путина страна деградирует.

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Самое страшное последствие войны для российской экономики

С начала полномасштабного вторжения российская экономика потеряла 1,5 – 1,7 миллионов трудоспособных граждан. Существуют предположения, что к 2045 году рынок труда в стране-агрессоре сократится на 7 – 10 миллионов человек.

Это уже сильно бьет по экономике, это самая главная и неповторимая потеря, которая будет оказывать влияние на российскую экономику в течение десятилетий,

– подчеркнул экономист.

Блант заметил, что решить эту проблему можно только благодаря мигрантам. Уменьшение количества трудоспособных граждан угрожает всей российской экономической системе, ведь этот процесс сопровождается ускоренным старением населения. Если в других странах такой проблемы не существует из-за развития новейших технологий, то в России его нет.

Россия занята не, например, роботами, а средствами уничтожения. Кроме того, она не может экспортировать товары из-за санкционных ограничений. Путинский режим отбросил Россию на лет 20 – 30 назад,

– добавил экономист.

Кстати, перед многими российскими компаниями уже стоят вызовы, связанные с экономическими проблемами. По данным исследовательской группы "Автостат", российские автосалоны могут столкнуться с волной банкротств. Трудности возникают и в сельскохозяйственном секторе.