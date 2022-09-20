В США подсчитали, сколько боевых самолетов россия потеряла с начала войны в Украине

20 сентября 2022 , 11:15
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Источник:

CNN

Украинские защитники продолжают неустанно бороться с врагом. По состоянию на 20 сентября ВСУ ликвидировали почти 55 тысяч оккупантов. Количество уничтоженной авиации врага поражает.

С начала полномасштабной войны россии против Украины ВСУ приземлили уже 55 истребителей врага. Такие цифры озвучил командующий воздушных сил США в Европе.

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России не удавалось

Россия хорошо знала о противовоздушной обороне Украины, но первые удары россии в конце февраля не смогли уничтожить эту оборону.
– заметил генерал Джеймс Хекер.

Высокопоставленное чиновник подчеркнул, что россии так и не удалось установить преимущество в воздухе над нашим государством. Хекер подчеркнул, что через полгода войны российская авиация редко залетает вглубь Украины, стреляя ракетами большой дальности.

Когда они пытались завести свои истребители и самолеты в зону поражения (украинскими – CNN) ракетами, их сбили,
– заметил командующий воздушными силами США в Европе.

Потери врага по данным Генштаба Украины

По данным Генштаба количество сбитой техники российской армии еще больше. По состоянию на утро 20 сентября украинские защитники приземлили по меньшей мере 252 самолета и 217 вертолетов.

Впрочем, потери врага могут быть значительно больше: подсчитать точное количество невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Автор: Северин Трач