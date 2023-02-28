Россия меняет тактику штурмов из-за больших потерь техники, – военный эксперт

По последним данным аналитического проекта Oryx, в войне с Украиной Россия потеряла около 1800 танков. Зато украинцы – до полутысячи. Кроме этого враг несет значительные потери бронетехники, БМП, артиллерии – проигрывает с большим отрывом почти по всем категориям.

Такие данные были озвучены в эфире 24 Канала. Главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, из-за таких технических потерь враг начинает пересматривать непосредственно тактику штурмов.

Смотрите также Россия начинает пересматривать тактику штурмов, – военный эксперт о ситуации у Бахмута

Почему потери в России больше

Олег Катков четко отметил: потери в России больше, потому что наши Вооруженные силы Украины эффективно действуют всеми средствами.

"Когда мы говорим об уничтожении 2000 БМП и это опять-таки лишь верифицированных, то тут же не один фактор сыграл. Для понимания, по состоянию на 2021 год по данным Military Balance в России было в строю 3300 танков. Здесь официально подтверждено 2000", – сказал в эфире Катков.

Олег Катков о провалах россиян: смотреть видео

Как россияне выкручиваются на поле боя

На фоне всех технических потерь появилась информация, что враг начинает пересматривать непосредственно тактику штурмов своей пехоты.

Акцент не на массивное использование бронетехники, а на такую комбинацию больше с артиллерийским огнем меньших калибров. Конечно, это довольно длительный процесс и не означает, что через 2 – 3 недели танки в России закончатся", – сказал эксперт.

Потери россиян на 27 февраля: что известно