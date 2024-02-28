ВСУ сбили еще два Су-34: летчик-инструктор сказал, насколько это болезненные потери для России

Российские оккупационные войска постепенно теряют авиацию. 27 февраля стало известно о сбитии сразу двух российских Су-34.

В то же время за последние 10 дней оккупанты потеряли более десятка самолетов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Насколько потеря Су-34 болезненна для врага

В последние дни февраля российская авиация потеряла семь Су-34 и два Су-35. Если учитывать также уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, то общие воздушные потери за месяц составляют 10 судов.

А-50 – незаменимый борт, они уже не могут их восстановить. Уничтожены в большинстве Су-34 и пара Су-35. То есть состав российских вооруженных сил поредел довольно серьезно,

– отметил летчик-инструктор.

Дело в том, что россияне имеют до 100 штук Су-34. Украинские военные отминусовали 7 единиц, то есть почти 10% – поэтому потери должны быть довольно болезненными для оккупантов. Они не смогут их быстро восстановить. Это, практически, годовое производство российской оборонной промышленности, а мы уничтожили их за последние десять дней.

"Почему так происходит? Интенсивность полетов чрезвычайно высока, не хватает боеприпасов. Россияне пытаются нивелировать достаточное количество авиационной нагрузки, а значит вылетов самолетов. Большое количество российских бортов попадает под удары наших ЗРК", – отметил Роман Свитан.

Основная задача Су-34 – наносить точные удары по различным целям: от самолета противника до наземных целей в тыловых частях. Его стоимость 50 миллионов долларов.

Основная задача Су-35 – перехват и ведение боя на дальней и ближней дистанции, его используют для поражения наземных и надводных войск. Его стоимость – от 98 миллионов долларов до 104 миллионов долларов.

Основная задача А-50 – командный пункт и может применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели. Стоимость базовой версии А-50 – 330 миллионов долларов, модернизированной - около 500 миллионов долларов.

Потери врага в авиации

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 342 самолета и 325 вертолетов.

В то же время с 17 февраля украинские защитники приземлили 9 истребителей и 1 самолет А-50: