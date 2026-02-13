Примерно полгода года потребуется России, чтобы найти альтернативу Starlink, –командир "Ахиллеса"

Российские пропагандисты уже открыто жалуются на проблемы со связью после ограничений работы Starlink. Это означает, что на поле боя оккупанты действительно почувствовали потерю стабильного канала управления подразделениями.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что этот эффект не будет долговременным. По его словам, противник сможет найти альтернативные решения, но на это нужно время и ресурсы.

Сколько времени России нужно, чтобы заменить Starlink?

Потеря стабильной спутниковой связи стала для оккупантов серьезным ударом.

Напомним! Российские подразделения начали массово терять доступ к Starlink. По данным украинских военных и активистов, после введения системы верификации терминалов оккупанты столкнулись с перебоями спутниковой связи. Украинские Starlink работают стабильно, а блокировка направлена на предотвращение использования системы врагом.

Starlink давал противнику скорость и гибкость управления, а после ограничений они вынуждены вернуться к более сложным и менее удобным решениям. В то же время рассчитывать, что это преимущество будет постоянным, не стоит.

Я считаю, что до полугода противник сможет это побороть,

– отметил командир "Ахиллеса".

Он пояснил, что Россия имеет технические варианты для замены спутникового канала. Это более сложная и медленная система, но она позволит частично компенсировать потерю.

Они будут разворачивать башни связи вблизи линии боевого соприкосновения, тянуть оптоволокно, применять Wi-Fi мосты и цифровые радиостанции,

– пояснил Федоренко.

Решение об ограничении Starlink уже дало силам обороны тактическое преимущество. Но украинские подразделения должны использовать этот период максимально эффективно, пока противник не адаптировался к новым условиям.

Что известно о ситуации со Starlink на фронте?