Перевозил взрывоопасный груз, – военный обозреватель о природе "хлопка" на "Новочеркасске"

Утром 26 декабря стало известно, что российский флот потерял очередной корабль. Его использовали для перевозки военных грузов в Крым, из-за чего после попадания ракеты корабль взорвался крайне мощно.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он убежден, что потеря очередного десантного корабля очень огорчит Владимира Путина накануне праздников.

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Что известно об уничтожении "Новочеркасска"

Россияне используют свои большие десантные корабли для усиления логистики в Черном море. В частности, эти плавсредства помогали агрессору компенсировать ограничения Керченского моста в транспортировке грузов по железной дороге.

Это может быть техника, боеприпасы и, в том числе, дроны-камикадзе "Шахед". Их перевозили с материковой части России на временно оккупированный полуостров Крым, с которого агрессор уже запускал их на территорию Украины.

Вполне возможно, что на ПДК "Новочеркасск" (в момент поражения – 24 Канал) находился взрывоопасный груз. Исходя из видео (взрыва – 24 Канала), а также из фото последствий можно сделать (такой – 24 Канал) вывод,

– отметил военный обозреватель.

Из открытых источников невозможно определить, находились ли на борту "Новочеркасска" дроны-камикадзе, или это были обычные боеприпасы. Впрочем, мощность взрыва свидетельствует о том, что на борту должно было быть большое количество взрывчатки, благодаря которой корабль столь мощно сдетонировал.

Как уничтожение "Новочеркасска" воспримут в России

Оккупанты не смогут компенсировать уничтожение большого десантного корабля благодаря своему ВПК. Именно поэтому потерю "Новочеркасской" в Феодосии можно отнести к "необратимым".

"Если Путину действительно будут докладывать об уничтожении ИДК "Новочеркасск", то нужно при этом добавить, что они не могут строить ничего подобного", – предположил Коваленко.

Это совсем не то же, что россияне назвали словом "повреждение" при первом подтверждении поражения. Поэтому российскому диктатору, вероятно, в канун Нового года придется почувствовать, что его вооруженные силы понесут заметные потери, которые еще больше ставят под вопрос могущество России.

Что говорят об уничтожении российского ВДК