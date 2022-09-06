В Украине "уничтожены" армии 9 стран НАТО: что означают 50 тысяч потерь россии в сравнении

За чуть больше полугода полномасштабной войны в Украине россия потеряла уже 50 тысяч своих войск. Казалось бы, это и так огромное число, и что тут и писать? Но оно открывает себя совершенно по-новому, если посмотреть на него в сравнении.

Анализ потерь россии и сравнение с армиями разных стран мира провел 24 канал. В исследовании использованы данные аналитиков Global Firepower .

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Не качеством – количеством

Перед вторжением в Украину россия располагала одной из самых многочисленных армий в мире. Как она сама себя величает, "вторая армия мира" в начале 2022 года насчитывала 850 тысяч регулярных военных.

Вся информация об армии Украины и других государств основывается на оценках аналитиков по состоянию на начало 2022 года, то есть до масштабного российского вторжения, может быть несколько неточной и не нарушает государственную или военную тайну.

К тому времени это был пятый показатель в мире. Уступала Россия только Северной Корее (1,2 миллиона регулярных войск), США (1,39 миллиона), Индии (1,45 миллиона) и Китаю (2 миллиона регулярных военных).

С момента масштабного вторжения, которое началось 24 февраля, в течение чуть более полугода Вооруженные Силы Украины сильно подрихтовали численность российских войск. Теперь количество "хороших русских" уже перевалило за 50 тысяч. И здесь говорится только о погибших. Даже приблизительное количество раненых нам неизвестно. О том, с чем можно сравнить это огромное число, и поговорим.

Самые многочисленные армии мира к началу 2022 года / Инфографика 24 канала

"Хоть где-то больше, чем у НАТО"

К примеру, возьмем НАТО, которым пропаганда так пугает россиян с телевизора. На войне в Украине россия потеряла практически столько же военных, сколько есть в распоряжении регулярных армий сразу 9 членов Альянса вместе взятых. А это более четверти стран НАТО:

Словакия – 13 тысяч регулярных войск (информация об общей численности – отсутствует);

– 13 тысяч регулярных войск (информация об общей численности – отсутствует); Албания – 8 тысяч регулярных войск (8,5 тысяч – вместе с резервом и парамилитарными формированиями);

– 8 тысяч регулярных войск (8,5 тысяч – вместе с резервом и парамилитарными формированиями); Северная Македония – 7,5 тысячи регулярных войск (14,5 тысячи – всего);

– 7,5 тысячи регулярных войск (14,5 тысячи – всего); Словения – 7 тысяч регулярных войск (14 тысяч – всего);

– 7 тысяч регулярных войск (14 тысяч – всего); Эстония – 6,5 тысячи регулярных войск (34,5 тысячи – в целом);

– 6,5 тысячи регулярных войск (34,5 тысячи – в целом); Латвия – 6,5 тысяч регулярных войск (29,7 тысяч – в целом);

– 6,5 тысяч регулярных войск (29,7 тысяч – в целом); Черногория – 2 тысячи регулярных войск (12 тысяч – всего);

– 2 тысячи регулярных войск (12 тысяч – всего); Люксембург – 900 регулярных военных (об общем количестве информация отсутствует);

– 900 регулярных военных (об общем количестве информация отсутствует); Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.

Итак, общая численность регулярных армий этих 9 членов НАТО – 51,4 тысячи человек. Почти столько же военных Россия потеряла за время войны в Украине.

Численность армий некоторых стран НАТО / Инфографика 24 канала

В целом россия потеряла на войне больше военных, чем насчитывают регулярные армии 19 из 30 стран-членов Североатлантического Альянса! Это 63% членов НАТО.

Кроме уже упомянутых выше, это также Нидерланды (35 тысяч регулярных войск), Болгария (30 тысяч), Бельгия (26 тысяч), Чехия (26 тысяч), Норвегия (23 тысячи), Венгрия (23 тысячи), Литва (16 тысяч), Дания (16 тысяч) и Хорватия (15 тысяч)

Что там у "своих"

Если с потенциальными врагами все ясно, то давайте сравним потери россии с армиями союзников. Не Индии или Китая, с которыми москва притворяется "равносильными партнерами", а на самом деле стоит с протянутой рукой, а тех, кого в военном плане более или менее можно действительно назвать союзниками – страны ОДКБ.

Здесь сравнительная ситуация для России несколько лучше, но не то чтобы очень. Единственный член Организации, имеющий большую армию, чем потери России в войне – Узбекистан. В своем распоряжении Ташкент располагает 55 тысячами регулярных военных. Численность резерва неизвестна, а парамилитарные войска насчитывают еще 10 тысяч.

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Далее следует оккупированная россией при содействии александра лукашенко беларусь. Численность ее армии уже ниже, чем новое излюбленное число россиян – всего 45 тысяч регулярных войск.

Правда, помешанный диктатор, боящийся белорусского народа больше, чем российских оккупантов, обеспечил себя парамилитарными войсками численностью в 110 тысяч. Кроме того, резерв Беларуси насчитывает 290 тысяч человек.

Равнозначная по численности армия в Армении – 45 тысяч регулярных войск. Но здесь следует отметить, что она выросла именно в последние годы – из-за войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Еще одно последствие войны для Еревана – огромный резерв численностью в 210 тысяч человек. Парамилитарные силы – всего 4,3 тысячи человек.

Пытается не отставать Казахстан, которому, по мнению некоторых экспертов, тоже может угрожать вторжение России. Численность его регулярной армии – тоже 45 тысяч. Количество резерва неизвестно, а парамилитарные силы – еще 32 тысячи человек.

Самой скромной армией в ОДКБ владеет Таджикистан – всего 9,5 тысяч регулярных войск. Поэтому россия вместо войны могла бы подарить Душанбе сразу пять новых армий.

К слову, в последние годы мы знаем два случая, когда был применен договор о коллективной безопасности – обострение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и массовые протесты в Казахстане зимой 2022 года.

В обоих случаях россия направляла в страны свои "миротворческие войска" численностью около 2 тысяч человек. Следовательно, вместо войны в Украине, на которой она потеряла 50 тысяч военных, россия могла бы "решить" 25 проблем своих партнеров.

Похоже, что партнеров у нее скоро и вовсе не останется. Но это уже совсем другая история.

Численность армий стран-партнеров России / Инфографика 24 канала

Потери россии больше, чем целые государства

До сих пор мы сравнивали военные потери России только с армиями других государств. Может, кого-то это удивит, но в мире есть целые государства, численность населения которых меньше, чем количество теперь уже "хороших русских".

Справедливости ради уже совсем "маленькие" страны во внимание не принимаем. Только государства, независимость которых признана на уровне Организации Объединенных Наций. Так что среди 193 членов ООН есть сразу 7 государств с меньшим населением, чем потери России!

Тувалу – 10,5 тысяч населения;

– 10,5 тысяч населения; Науру – 14 тысяч населения;

– 14 тысяч населения; Палау – 21,5 тысячи населения;

– 21,5 тысячи населения; Сан-Марино – 33 тысячи населения;

– 33 тысячи населения; Лихтенштейн – 39 тысяч населения;

– 39 тысяч населения; Монако – 40 тысяч населения;

– 40 тысяч населения; Сент-Китс и Невис – 43 тысячи населения.

Просто представьте себе: на войне против Украины путин фактически 5 раз уничтожил население Тувалу, 3 с половиной раза – Науру, 2 с половиной – Палау, или полтора – Сан Марино.

Кроме того, в ООН есть еще 5 государств, численность населения которых близка к потерям России:

Антигуа и Барбуда – 80 тысяч населения;

– 80 тысяч населения; Сейшельские острова – 80 тысяч населения;

– 80 тысяч населения; Андорра – 76 тысяч населения;

– 76 тысяч населения; Доминика – 73 тысячи населения;

– 73 тысячи населения; Маршалловые острова – 72 тысячи населения.

россия потеряла на войне больше, чем имеют целые государства / Инфографика 24 канала

Танчики-танчики-танчики

Жаркий июнь 1941-го, как только немецкие войска переступили польско-советскую границу и начали наступление на своего до недавнего времени союзника – советский союз. Операция получила кодовое название план "Барбаросса".

Уже на следующий день, 23 июня, на линии Дубно – Луцк – Броды развернется одно из самых больших танковых противостояний в истории человечества, известное также как битва под Бродами.

С обеих сторон участие в 7-дневном сражении принимали около 4 тысяч танков. Из них более 3 тысяч – с советской стороны. В общей сложности советский союз в той битве потерял 2 тысячи 648 танков. В то время как Германия – всего лишь около 200.

Причины этому были разными – худшее состояние советской техники, эффект неожиданности от немецкого блицкрига, возможность быстро ремонтировать немецкую технику с незначительными повреждениями и большое количество трофеев среди немцев – когда отступали советские войска, танки оставались на оккупированной территории.

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С тех пор россия, которая в войне пользуется доктринами именно советского союза, имеет более современную технику, а некоторые образцы не так уж нереально уступают современной западной бронетехнике, но Вооруженные Силы Украины со своими "джавелинами" и "стунами" об этом как-то и не спрашивают.

За полгода войны против Украины российская армия уже потеряла почти 2 100 танков, поэтому до славного числа 2 тысячи 648 – уже совсем немного осталось.

Это очень серьезный показатель, ведь именно танки – этакая "гордость второй армии мира". россияне ими гордятся, устанавливают вместо памятников, проводят на них соревнования по биатлону и даже одевают в костюмы танков своих детей. Чем же еще гордиться "сверхдержаве" в 21 веке, правда?

Но справедливости ради, по состоянию на начало 2022 года россия владела самыми многочисленными танковыми войсками в мире – 12 тысяч 420 единиц. Это почти вдвое больше, чем у второй по этому показателю страны в мире – США (6 тысяч 612 танков).

К слову, третьим в рейтинге идет государство, на которое и равняется Россия – Северная Корея (5 тысяч 895 танков), четвертый – Китай (5 тысяч 250 танков), а замыкает топ-5 Индия (4 тысячи 614 танков).

То есть, на момент вторжения у России с крупнейшими в мире танковыми войсками было столько же единиц этой техники, как вторая и третья страны вместе взятые – США и КНДР.

Украина, к слову, в начале года была тринадцатой в мире по этому показателю со своими танковыми войсками численностью почти в 2 тысячи 600 единиц. Правда, мы помним, как благодаря "подаркам" от России в первые два месяца войны численность наших танковых войск только увеличилась.

Кто мог бы противостоять россии

Концепцию сверхчисленных наземных войск и бронетехники россия унаследовала от советского союза. При желании или без, но эту концепцию по наследству получила и Украина. Ведь танки и бронетранспортеры – это гораздо дешевле, чем флот или авиация.

Соответственно по состоянию на февраль 2022 года в Европе, по-видимому, были лишь два государства, которые способны были сдержать многочисленное нашествие тысяч российских танков – это Украина, а также Турция, имеющая танковые войска с численностью немногим более 3 тысяч человек.

Даже государствам с столь развитой авиацией как Франция, Германия или Великая Британия противостоять было бы трудно, учитывая достаточно неплохие системы ПВО, которые есть в России. Так что биться пришлось бы и на земле. Но сейчас речь не об этом.

Мы часто жалуемся, что партнеры не помогают нам должным образом. Но, может быть, самая большая вина европейцев в том, что они банально не подготовились к этой войне?

Россия потеряла за полгода 2 тысячи 100 танков. Давайте сравним с танковыми войсками крупнейших государств Европы:

Турция – 3 тысячи 22 танка,

– 3 тысячи 22 танка, Украина – 2 тысячи 596 танков,

– 2 тысячи 596 танков, Греция – 1 тысяча 243 танка,

– 1 тысяча 243 танка, Польша – 863 танка,

– 863 танка, Беларусь – 601 танк,

– 601 танк, Азербайджан – 510 танков,

– 510 танков, Румыния – 451 танк,

– 451 танк, Болгария – 410 танков,

– 410 танков, Франция – 406 танков,

– 406 танков, Испания – 327 танков.

Из топ-10 европейских армий по численности танковых войск только у Украины и Турции больше танков, чем за время войны потеряла россия.

В общей сложности потери россии в 2 тысячи 100 танков – это 3 с половиной танковые армии беларуси, это 5 танковых войск Франции, это почти 8 танковых армий Германии (266 танков) и более 9 танковых войск Великой Британии (227 танков). Общую численность российских танковых войск с европейскими государствами нельзя даже сравнивать.

Если верить данным Global Firepower, то из общего количества 12 тысяч 420 танков уничтоженных 2 тысячи 100 составляют почти 25%.

Кроме того, ВСУ уже уничтожили почти 4 тысячи 500 единиц российской бронетехники, что из общего количества в 30 тысяч 122 составляет почти 15%.

Вспомните об этом, когда в следующий раз услышите, что после Украины россия продолжит войны с другими государствами. Очень похоже, что в случае победы над Украиной россия сможет победить кого-либо в Европе. Но это уже решать точно не россияне, а Вооруженным Силам Украины и их партнерам. Поэтому утверждение, что сейчас Украина защищает всю Европу – по меньшей мере, абсолютно правдивое.

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Артиллерия и РСЗО

Здесь россия лидирует в мире по всем трем показателям – самоходные артиллерийские установки, буксируемые гаубицы и реактивные системы залпового огня. Конечно, российские "Мста-С" или "Солнцепек" – это не немецкий Panzerhaubitze-200 или американский HIMARS, но огромное количество тоже многое решает.

Итак, по состоянию на начало 2022 года в россии было 6 тысяч 574 самоходных артиллерийских установок. На втором месте – Китай (4 тысячи 120 единиц), на третьем – Южная Корея (3 тысячи 40 единиц).

К слову, Украина количественно тоже была неплохо вооружена – шестое место в мире с общей численностью 1 тысяча 67 САУ.

Опять же, в первой десятке кроме Украины только одна европейская страна – Турция. Она на восьмом месте с 856 единицами.

По запасам буксированных гаубиц россия также мировой лидер (7 тысяч 571 единица). Второй идет Южная Корея (3 тысячи 854 единицы), Индия – третья (3 тысячи 311 единиц).

Украина опять же в десятке – 2 тысячи 40 единиц. Впрочем, среди европейских государств здесь мы едины. Но это объясняется скорее тем, что в современной мобильной войне гаубицы – не самое лучшее средство уничтожения врага. В Германии их, например, нет совсем.

Пять самых мощных армий Европы – Германия (121 САУ), Франция (109 САУ + 105 гаубиц), Великая Британия (89 САУ + 126 гаубиц), Италия (54 САУ + 108 гаубиц) и Турция (956 САу8 + 1 ) – совместными усилиями едва набирают 20% от артиллерийских мощностей россии .

Насколько это важный компонент в нынешней войне – объяснять не стоит. Пожалуй, у каждого есть знакомые или родные военные, которые рассказывали, как русская артиллерия непрестанно плещется по нашим защитникам.

Украина в течение войны уничтожила 1 тысячу 200 артиллерийских систем россии (здесь и САУ, и буксированные гаубицы).

Это, для сравнения, более половины артиллерии Турции, 5 с половиной артиллерийских потуг Британии или Франции, 7 с половиной – Италии, 10 – Германии.

Так же из РСЗО. Россия и здесь к началу года была мировым лидером с численностью 3 тысячи 391 единица реактивных систем залпового огня. Второй Китай (3 тысячи 160 единиц), третий – Иран (2 тысячи 485 единиц).

По этому показателю у топ-10 нет ни одного европейского государства. Украина – 12 с численностью РСЗО 490 единиц.

Впрочем, за полгода войны украинские воины демилитаризовали уже почти 300 единиц российских систем залпового огня.

Для сравнения, в Турции их всего 407, в беларуси – 238, Румынии – 207, Польше – 197, Великой Британии – 44, Германии – 38, а Франции – всего 13.

Крупнейшие армии мира по количеству танков и артиллерии / Инфографика 24 канала

Украинская мухобойка: больше не будет летать

В последнее время мы слышали, что российская авиация боится пересекать линию фронта. Оно и неудивительно, ведь Украина несколько улучшила свою систему ПВО, а украинские воины научились сбивать самолеты и вертолеты даже не предназначенными для этого средствами.

Поэтому благодаря нестандартным подходам и героизму наших военных удалось приземлить 240 вражеских самолетов и более 200 вертолетов.

При этом в начале года россия имела на вооружении 4 тысячи 173 единицы военной авиации, из которой 2 тысячи 87 – вертолеты. То есть в настоящее время уничтожены 11,5% российских самолетов и почти 10% вертолетов.

К слову, уступает россия только США, в которых всего 13 тысяч 247 единиц авиации. На третьем месте Китай (3 тысячи 285 единиц), но ВСУ активно работают над тем, чтобы вывести его на уверенное второе место.

Следует также отметить, что у европейских государств ситуация с авиацией ощутимо лучше, чем с артиллерией. Впрочем, к сожалению, значительно хуже у Украины:

Турция – 1 тысяча 57 единиц (476 самолетов и 581 вертолет);

– 1 тысяча 57 единиц (476 самолетов и 581 вертолет); Франция – 1 тысяча 55 единиц (551 самолет и 504 вертолета);

– 1 тысяча 55 единиц (551 самолет и 504 вертолета); Италия – 862 единицы (407 самолетов и 455 вертолетов);

– 862 единицы (407 самолетов и 455 вертолетов); Великая Британия – 693 единицы (434 самолета и 259 вертолетов);

– 693 единицы (434 самолета и 259 вертолетов); Греция – 633 единицы (334 самолета и 299 вертолетов);

– 633 единицы (334 самолета и 299 вертолетов); Германия – 617 единиц (275 самолетов и 342 вертолета);

– 617 единиц (275 самолетов и 342 вертолета); Испания – 503 единицы (361 самолет и 142 вертолета);

– 503 единицы (361 самолет и 142 вертолета); Польша – 452 единицы (215 самолетов и 237 вертолетов);

– 452 единицы (215 самолетов и 237 вертолетов); Украина – 318 единиц (172 самолета и 146 вертолетов).

Здесь наиболее примечательно, что украинские защитники смогли уничтожить больше авиации врага, чем было у самой Украины по состоянию на начало 2022 года, то есть до российского вторжения. Похоже, здесь сработал девиз сил ПВО: "если не летаем сами, то и никому не позволим".

Верим, что числа, которые мы ежедневно видим в сводках Генерального штаба, будут расти, пока последний российский военный не покинет украинскую землю или не будет в ней похоронен.