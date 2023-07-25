Примет ли это США во второй раз: Россия атаковала американский БПЛА над Сирией

В небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper. Кремль прибегает к таким провокациям не в первый раз.

Инцидент 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, США вряд ли соответствующе среагируют, потому что не воспримут российскую провокацию как реальную угрозу.

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"С точки зрения Пентагона, это уже была боевая атака и попытка уничтожить собственность армии США. Но в основном они определяют это как воздушное хулиганство", – отметил Свитан.

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Российский Су-35 приблизился к американскому беспилотнику и выпустил по нему сигнальные ракеты. Одна из них повредила пропеллер дрона, но его удалось удержать в воздухе и вернуть на базу.

Вероятно, у США есть определенный перечень действий, за которые гарантированно будет военный ответ. Россия об этом знает и делает ровно столько, чтобы не спровоцировать реакцию.

Россияне дразнятся, а американцы – дают им дразниться,

– констатировал Свитан.

Страна-агрессор может использовать такие провокации, чтобы развлечь своих граждан и отвлечь их от внутренних проблем.

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