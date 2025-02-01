Россия повторно атаковала Одессу ракетами: в городе слышали взрывы

Россия в ночь на 1 февраля осуществила повторную атаку на Одессу с помощью ракет. В городе прогремело по меньшей мере 2 взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова. Смотрите также Атака по центру Одессы: количество пострадавших резко выросло Что известно о повторной атаке Воздушная тревога на территории Одесской области снова объявлена ​​ориентировочно в 00:33. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в акватории Черного моря в направлении Одессы. Впоследствии защитники неба призвали местных уходить в укрытие.