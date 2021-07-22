Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина
Источник:Интерфакс
Россия впервые в истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другую страну. Ожидаемо, стороной обвинения в якобы нарушении прав человека стала Украина.
Соответствующий иск Россия подала только недавно, сообщили в Генпрокуратуре России. Государство-агрессор хочет в Европе доказать, что "их там нет", Украина сама нарушает права людей на Донбассе и виновата в вооруженном конфликте.
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На что именно Россия жалуется в ЕСПЧ
Это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подано властями России в Европейский суд по правам человека. В своих претензиях к Украине Россия изложила целую прослойку событий, произошедших за последние 7 лет.
В общем, это выдернутые тезисы российской пропаганды, которые уже на протяжении многих лет навязывают как самим россиянам, так и жителям оккупированных территорий. Там даже вспоминают традиционные языковые клише вроде "националистические силы".
Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти в Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил…
– официально заявили в Генпрокуратуре.
Претензии России
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"Власть Украины ответственна "за гибель мирного населения... на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения так называемой "АТО".
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"Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих из-за запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и других государств), политиков и рядовых граждан".
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"Дискриминация русскоязычного населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы".
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"Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти".
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"Ответственность за катастрофу малазийского Boeing MH17 на Донбассе лежит на Украине. Страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позже не расследовала это обстоятельство".
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Украина имеет успех в делах против России в ЕСПЧ: главное
- Украина первой обратилась в ЕСПЧ относительно нарушений России и сделала это еще 7 лет назад.
- 13 марта 2014 года Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение Россией прав жителей Крыма.
- ЕСПЧ спустя почти 7 лет – 14 января 2021 – признал приемлемой эту жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму и решил рассматривать ее по существу.
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это первая промежуточная победа нашего государства в делах против России.
- К тому же Европейский суд по правам человека 21 января 2021 года признал, что во время протестов на Майдане власть Януковича своими действиями нарушала права человека.