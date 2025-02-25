Путин распродает ресурсы России, потому что все остальное потерял из-за провала в войне, – СНБО

Владимир Путин, столкнувшись с неудачей в войне против Украины, распродает российские ресурсы. Он надеялся на быструю победу, чтобы Россия стала "лидером многополярного мира", но этого так и не произошло.

Провал так называемой "сво" ввел Москву в большую зависимость от Пекина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Россия заплатит за войну собственными ресурсами

Китай теперь диктует России свои условия.

Это то, против чего предостерегал Збигнев Бжезинский в своей "Большой шахматной доске" еще в 1997 году, как и против союза России с Ираном. Но можно ли назвать сейчас отношения России с Китаем и Ираном полноценным союзом? Пока нет – Россия просто сырьевой придаток и территория сбыта,

– отметил Коваленко.

Украина смогла выстоять перед российским агрессором, сохранить свою независимость, а также создать одну из сильнейших армий мира.

Зато России придется заплатить за войну собственными ресурсами.

Россия стремится к поддержке от более сильных игроков

"Она уже теряет возможность вести длительное противостояние без стратегических потерь для собственного режима и страны. Захват украинских территорий не будет юридически признан, никогда. Рано или поздно Украина полностью вернет контроль над своей землей", – добавил глава ЦПД.

Он также отметил, что Россия стала полем битвы за российские ресурсы между Западом и Китаем.

Накануне диктатор Путин предложил США свои редкоземельные металлы. И это, по словам Коваленко, "совсем не то, за что воевал "русский Ванюша", который думал, что воюет с НАТО". На самом деле оккупанты пришли в Украину с войной, чтобы дать возможность кремлевскому диктатору "распродать Россию Западу и Китаю".

Кремль распродает национальное богатство, потому что все остальные ресурсы Путин уже потратил на войну,

– пишет руководитель ЦПД.

Выводом российской агрессии против Украины стала истощенность для России, которая из-за этого и вынуждена теперь предлагать свои ресурсы более сильным игрокам, чтобы получить взамен их поддержку.