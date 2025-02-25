Провал так званої "сво" увів Москву у більшу залежність від Пекіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Росія заплатить за війну власними ресурсами

Китай тепер диктує Росії свої умови.

Це те, проти чого застерігав Захід Бжезінський у своїй "Великій шахівниці" ще в 1997 році, як і проти союзу Росії з Іраном. Але чи можна назвати зараз стосунки Росії з Китаєм та Іраном повноцінним союзом? Поки ні – Росія просто сировинний придаток і територія збуту,

– зауважив Коваленко.

Україна змогла вистояти перед російським агресором, зберегти свою незалежність, а також створити одну з найсильніших армій світу.

Натомість Росії доведеться заплати за війну власними ресурсами.

Росія прагне підтримки від сильніших гравців

"Вона вже втрачає можливість вести тривале протистояння без стратегічних втрат для власного режиму та країни. Захоплення українських територій не буде юридично визнане, ніколи. Рано чи пізно Україна повністю поверне контроль над своєю землею", – додав глава ЦПД.

Він також зауважив, що Росія стала полем битви за російські ресурси між Заходом та Китаєм.

Напередодні диктатор Путін запропонував США свої рідкісноземельні метали. І це, за словами Коваленка, "зовсім не те, за що воював "русский ванюша", який думав, що воює з НАТО". Насправді окупанти прийшли до України з війною, щоб дати можливість кремлівському диктатору "розпродати Росію Заходу і Китаю".

Кремль розпродує національне багатство, бо всі інші ресурси Путін уже витратив на війну,

– пише керівник ЦПД.

Висновком російської агресії проти України стала виснаженість для Росії, яка через це й змушена тепер пропонувати свої ресурси сильнішим гравцям, щоб отримати натомість їхню підтримку.