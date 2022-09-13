Россия предлагала возобновить переговоры, мы отказались, – Стефанишина

Официальные представители россии в последние дни обращались к Украине с предложением возобновить переговоры. Киев отказался.

Это связано с успехами ВСУ на фронте. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Когда Украина пойдет на переговоры

Стефанишина подчеркнула, что Украина начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Киев сейчас имеет больше рычагов, чем москва.

Политик не сомневается, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины. Она призвала Европу ввести дополнительные санкции против россии.

россия захотела переговоров: что известно

После успешного контрнаступления ВСУ тезисы о переговорах в россии начали звучать чаще. Министр иностранных дел россии сергей лавров сказал, якобы кремль не отказывается от переговоров с Украиной. Более того, был даже намек на угрозы и запугивание.

В россии решили даже называть свои "условия" Киеву.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина сейчас не согласится на переговоры с россией. Он добавил, что новый условный "Минск-3" может уничтожить государство.

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