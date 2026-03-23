Неопровержимые данные: Россия продолжает предоставлять иранскому режиму разведывательную информацию

Украинская разведка подтверждает сотрудничество россиян с иранским режимом. Речь идет, в частности, о передаче Тегерану разведданных.

Об этом после встречи с главой ГУР Олегом Иващенко рассказал президент Зеленский.

Как Кремль помогает Ирану?

По словам главы государства, россияне продолжают передавать разведывательную информацию Тегерану. Так, Москва использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки.

Есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Говорится и о предоставлении некоторых данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.

Отметим, что Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном, после чего Тегеран и Москва сразу же провели собственные консультации. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров призвал к "немедленному прекращению боевых действий".

