Будет пауза: Россия, вероятно, забирает МиГи с "Кинжалами" из Беларуси

Обычно причиной регулярных утренних воздушных тревог по всей Украине является активность МиГ-31К. Однако на днях враг забрал из Белоруссии свои носители гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал", которые базировались под Минском на авиабазе Мачулищи.

Об отлете всех трех машин сообщило сообщество "Беларускі Гаюн", отметив, что это были самолеты с регистрационными номерами RF-95194, RF-92215 и RF-92445.

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Они базировались у Беларуси с 13 декабря 2022 года, то есть 113 дней. Также белорусы отметили, что за это время эти машины совершили 39 полетов.

Главный вопрос заключается в том, окончательно ли полетели вражеские МиГ-31К из Беларуси, из-за которых регулярно по всей Украине объявляли воздушную тревогу. И стоит напомнить, что под Минском с 16 октября в течение 46 дней базировались МиГ-31К, то есть до начала декабря. И фактический перерыв в размещении носителей Х-47 "Кинжал" в Беларуси длилось около двух недель.

Кроме того, с другой авиабазы в Барановичах также отмечен вылет в сторону России двух неназванных истребителей. Но это также не означает, что Россия полностью вывела свою авиацию из Беларуси. В частности, на аэродроме в Барановичах в январе было замечено минимум 7 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Добавим, что по всей Украине 4 апреля объявляли воздушную тревогу. Все потому, что на территории Беларуси в небо поднимался истребитель МиГ-31, носитель ракет "Кинжал".

Может ли Россия производить ракеты "Кинжал"

Сейчас у Украины нет, как бороться с ракетами "Кинжал", но есть определенные интересные идеи. По словам эксперта Defence Express Ивана Киричевского, у России еще около 40 ракет "Кинжал". Однако они также могут их производить – по 1 или 2 в месяц. В прошлом году специалисты зафиксировали тенденцию, что россияне выстреляли очень мало "Кинжалов" – около 16.