В разгар войны Россия будет председательствовать в Совбезе ООН: Time обозначил риски

Как бы это ни поражало, но с начала этого месяца будет председательствовать в Совбезе ООН Россия. В издании Time наметили риски, которые это может иметь.

Прежде всего в издании отмечают, что эта новость может казаться 1-апрельской шуткой. Но реальность такова: Россия, а значит и Владимир Путин, возглавит Совет Безопасности ООН с этого месяца. И это очень выгодная кровавому диктатору история.

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Чем Россия угрожает Совбезу ООН

В издании отмечают, что крайне сложно переоценить ущерб от Путина. Следует понимать, что председательство в Совбезе ООН имеет реальную институциональную власть в ООН, "председательствуя на всех дискуссиях, применяя правила, контролируя повестку дня, расписание и полномочия для всех дебатов, а также руководя всеми проектами резолюций".

Журналисты подчеркнули, что Россия в прошлом доказала свое мастерство. Она злоупотребляла широкими процедурами полномочий председательства в Совбезе. И в 2023 году ситуация не улучшится. Более того, страна-агрессор продолжит злоупотреблять своими полномочиями, чтобы сеять дезинформацию и "вбивать клинья" между странами-членами ООН.

Читателям напоминают, что в феврале 2022 года Россия неслучайно председательствовала в Совбезе на ротационной основе. Тогда Москва пыталась использовать институт, чтобы запутать весь мир и увести от своих истинных намерений. Махинации страны-агрессора тогда направили на то, чтобы нанести ущерб поддержке Украины как перед полномасштабным вторжением, так и после него.

Какие риски для Украины

О злоупотреблениях отметил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Кремль будет продвигать манипулятивные нарративы о войне против Украины. Будет это делать Россия для того, чтобы принимать неправомерные решения.

Да и сам факт того, что Москву допускают к председательству Совбеза, подчеркнул Кулеба, демонстрирует, что что-то не так в архитектуре мировой безопасности.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это "очередное изнасилование международного права". Он подчеркнул, что Россия ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, пренебрегает ядерной безопасностью и уничтожает Устав ООН. И что такое государство не имеет права возглавлять главный орган безопасности в мире.

Членство России в Совбезе под вопросом

В то же время в издании отметили, что члены ООН имеют возможность избавиться от России. Для этого нужно будет набраться мужества и обеспечить соблюдение собственного Устава ООН.

Прежде всего следует понимать, что правовая основа членства России в Совбезе сомнительна с самого начала. Она ведь не являлась одним из членов-основателей ООН. Да и никогда не было голосования, которое должно подтвердить ее членство.