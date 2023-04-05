"Судьбу человечества не могут вершить 5 государств": Эрдоган призвал безотлагательно реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН. По его мнению, руководить судьбой человечества нельзя, опираясь на мнение пяти государств.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными послами и дипломатами в Турции. Эрдоган призвал к "инклюзивной и всеобъемлющей" реформе Совбеза ООН.

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Совбез ООН нуждается в изменениях

Нынешний порядок, ставящий судьбу человечества в зависимости от воли пяти стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в реформировании Совбеза ООН с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием,

– заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

В состав Совбеза ООН входят 5 постоянных членов. Речь идет о России, Великобритании, Франции, США и Китае. Каждый из них имеет право вето. С 1 апреля председательство в Совбезе перехватила Россия, что возмутило общество.

Эрдоган также прокомментировал войну России против Украины. Глава государства отметил, что верит в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его затянуло".

Он отметил, что Турции известно о "словесных играх, дипломатических и военных уловках" террористических группировок. Президент заверил, что его государство за всем пристально следит.

О реформе накануне заявил Зеленский