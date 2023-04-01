"Россия с автоматом и взрывчаткой в ООН": украинцы вышли на митинг в Брюсселе

В Брюсселе украинцы вышли на протест перед офисом ПРООН с призывом дерусифицировать ООН и исключить Россию из организации. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Участники акции выступили за лишение России права вето и требовали немедленно остановить начавшееся сегодня 1 апреля председательство страны-терористки в Совбезе ООН. Митингующие считают, что Россия будет злоупотреблять полномочиями председателя Совета Безопасности ООН, распространять дезинформацию и насаждать собственную повестку дня.

Обратите внимание Неизданные дипломы: в Брюсселе почтили память погибших украинских студентов во время войны

Я пришла, чтобы высказать свою позицию, что я против, чтобы страна-агрессор председательствовала в Совбезе ООН. Это нонсенс. Они просто будут блокировать все мирные решения, поэтому это нужно прекратить как можно быстрее.

– сказала протестующая Наталья Гуменюк.

По словам президентки ОО Promote Ukraine Марты Барандий, государства-агрессоры не могут быть допущены к той платформе, которая должна обеспечивать мир потому, что они сами себя компрометируют.

Украинцы провели перформанс в Брюсселе / София Назаренко для 24 Канала

"Россия должна быть исключена из ООН из Совета Безопасности. Германия никогда не была постоянным членом Совбеза не является и не может быть именно потому, что Германия была агрессором", – сказала она.

Во время митинга состоялся перформанс. Украинцы инсценировали заседание Совбеза ООН и показали Россию с окровавленными руками, автоматом и взрывчатками.

Перформанс в Брюсселе: смотрите видео 24 Канала

По словам Марты Барандий, митингующие призывают Путина лично приехать председательствовать в Совбезе в Нью-Йорк.

"Против действующего президента впервые в истории МКС был издан ордер на арест и 122 страны должны арестовать Путина, если он появится на их территории. Так пожалуйста, Путин, ты председательствуешь в ООН, приезжай, я думаю, что ООН тебя ждет" , – подчеркнула активистка.

Отметим, в течение апреля Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай.