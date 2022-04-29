Россия прекратит существование в нынешних границах: это решили еще в 2004 году

Немного теории заговора вам в ленту. Один товарищ за границей рассказал, что все, что происходит сегодня, готовилось с 2004 года.

Как началось "обнуление" Путина

Напомним, весной 2004 года Путин пришел на второй срок, в этом году в России было несколько терактов, подготовленных ФСБ, а осенью в Украине был Оранжевый Майдан.

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В это время был сформирован вектор движения Украины от России в сторону Запада. Почему? Вспоминаем американского идеолога Бжезинского, говорившего, что "Без Украины Россия не империя".

Первый срок президентства Путина уже показал "коллективному западу" успехи "кооператива "Озеро", а второй термин подтвердил негативный тренд.

У России после 1991 года был шанс стать процветающим европейским государством, в Россию шли миллиардные инвестиции, строились современные заводы. Но Россия избрала путь Орды. Напомню:

кочевники занимались грабежами;

получали дань с подчиненных регионов;

не терпели демократию;

использовали агрессию и шантаж в качестве главного инструмента переговоров и получения своего.

Это противоречило целям и принципам "коллективного Запада". И в результате было создано несколько сценариев "деконструкции России". Так же в свое время поступили с СССР.

Помните, уже писал о "наживке" в виде Космической программы, которую проглотил СССР? Потратив тогда миллиарды долларов, СССР потерял свою экономику и развалился.

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Наживка, которую Россия не осилила

Нынешняя Россия имеет гораздо больший запас экономической крепости. Кроме серьезной роли на энергетическом рынке, которую Россия использует как инструмент шантажа, она в 2020 году закончила полное обновление своих вооруженных сил и стала реальной угрозой для соседей.

Свои интересы Россия распространила далеко за пределы своих границ. Плотное экономическое сотрудничество с Францией и Германией делало Россию влиятельным европейским субъектом. Партнерские проекты с Китаем (экономические, энергетические, Шанхайская организация сотрудничества) – делало влиятельным азиатским субъектом. Активное присутствие на Ближнем Востоке создавало проблемы для американской политики и являлось инструментом давления на Израиль.

Путин искренне стремился воспроизвести СССР 2.0 и быть ведущим глобальным игроком. Но! Возвращаясь к Бжезинскому, который сравнивал глобальную политику с "Большой шахматной доской", Путин заигрался и начал играть не по правилам и при этом потерял страх.

В плане деконструкции России разложили несколько наживок, которые Россия с удовольствием проглотила, считая, что это ее успехи. Украине здесь отвели главную роль. Наживка, которую нельзя проглотить.

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В 2014 году были реальные возможности не допустить оккупации ни Донбасса, ни Крыма. Я знаю это от наших военных. Но сдали, опираясь на строгие рекомендации одной большой страны. По словам товарища, и я с ним согласен (есть подтверждение), мы уступили территорию, что создало для России цепочку событий, приведших к сегодняшнему дню.

С 2014 года Украина к нему готовилась (готовили Украину). И вот "блестяще подготовленный блицкриг" провалился.

Нет, здесь нельзя отвергать украинский народ, умеющий самоорганизовываться и являющийся важным элементом нашего противостояния. Но армия Украины 2022 совсем не та, что была в 2014 и в 2015 году. США достаточно много усилий приложили для этого. Здесь и подготовка командиров нового качества, и перевод на стандарты НАТО нашей армии, и современные технологии… И ощутимость очевидных потерь Путина – тому подтверждение. Решение по ленд-лизу – также элемент того большого замысла, который был давно сформирован.

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Важно, что этот план не имеет четких терминов, в нем есть событие и роль. И Украина в этом плане играет особую роль. Украина – главный деконструктор "русского мира" и России. Россия в тех пределах, где существует сегодня, прекратит существование. Будет перекроена карта, поскольку проект "Российская Федерация" признан неудачным. В этой картинке на карте появляется Украина, которая в обновленной игре Запада начинает играть важную роль.

Вы задумывались, почему Борис Джонсон предоставил Украине важное перед началом войны вооружение? Это тоже звено цепи. И эта цепь тесно связана с дальновидными событиями.

Америка возвращается к активной роли в Европе. Кроме Польши, успешного проекта американцев, Украина также станет успешным экономическим и уже военным проектом. В Европе сформируют новый экономический союз, включающий Украину, Польшу, страны Балтии и Великобританию. Этот союз будет призван создать мощный противовес Германии и Франции. И он станет новым экономическим центром Европы. Таким себе Европейским Китаем. Который, в отличие от стагнующего старого Запада, будет восходящей звездой.

Его роль будет важной и будет распространяться на следующие сферы:

региональный центр безопасности с сильнейшей и боеспособной армией;

поставщик военной продукции и ЧВК дружественным США странам;

европейский центр энергетической сохранности;

один из центров мировой продовольственной безопасности;

центр инноваций и технологий двойного назначения;

региональный денежный центр (рынок капитала).

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Этот союз также примет контроль за европейской частью территории современной России.

Выше привел лишь небольшую часть этого разговора. Корректность всех гипотез не берусь оценивать, но подтверждающих ее фактов – уже не мало.

С чем полностью согласен – у Украины еще очень хороший путь роста. Войну с Россией нам придется выиграть самостоятельно, но только так мы подтвердим свое право на ту роль, которую нам отвели глобальные элиты в будущем Европы и мира.

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