Як почалося "обнулення" Путіна

Нагадаю, навесні 2004 року Путін прийшов на другий термін, цього року в Росії було кілька терактів, підготовлених ФСБ, а восени в Україні був Помаранчевий Майдан.

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Саме тоді було сформовано вектор руху України від Росії у бік Заходу. Чому? Згадуємо американського ідеолога Бжезинського, який казав, що "Без України Росія не імперія".

Перший термін президентства Путіна вже показав "колективному заходу" успіхи "кооперативу "Озеро", а другий термін підтвердив негативний тренд.

У Росії після 1991 року був шанс стати європейською державою, яка процвітає, в Росію йшли мільярдні інвестиції, будувалися сучасні заводи. Але Росія обрала шлях Орди. Нагадаю:

кочівники займалися грабежами;

отримували данину з підлеглих регіонів;

не терпіли демократію;

використовували агресію та шантаж як головний інструмент переговорів та отримання свого.

Це суперечило цілям та принципам "колективного Заходу". І в результаті було створено кілька сценаріїв "деконструкції Росії". Так само свого часу вчинили з СРСР.

Пам'ятаєте, вже писав про "наживку" у вигляді Космічної програми, яку проковтнув СРСР? Витративши тоді мільярди доларів, СРСР загубив свою економіку та розвалився.

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Наживка, яку Росія не подужала

Нинішня Росія має значно більший запас економічної міцності. Крім серйозної ролі на енергетичному ринку, яку Росія використовує як інструмент шантажу, вона у 2020 році закінчила повне оновлення своїх збройних сил і стала реальною загрозою сусідам.

Свої інтереси Росія поширила далеко за межі своїх кордонів. Щільне економічне співробітництво з Францією та Німеччиною робило Росію впливовим європейським суб'єктом. Партнерські проєкти з Китаєм (економічні, енергетичні, Шанхайська організація співробітництва) – робило впливовим азійським суб'єктом. Активна присутність на Близькому Сході створювала проблеми для американської політики й була інструментом тиску на Ізраїль.

І Путін щиро прагнув відтворити СРСР 2.0 та бути провідним глобальним гравцем. Але! Повертаючись до Бжезинського, який порівнював глобальну політику з "Великою шахівницею", Путін загрався і почав грати не за правилами та при цьому втратив страх.

У плані деконструкції Росії розклали кілька наживок, які Росія із задоволенням проковтнула, вважаючи, що це – її успіхи. Україні тут відвели головну роль. Наживка, яку не можна проковтнути.

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У 2014 році були реальні можливості не допустити окупації ні Донбасу, ні Криму. Знаю це від наших військових. Але здали, спираючись на суворі рекомендації однієї великої країни. За словами товариша, і я з ним згоден (є підтвердження), ми поступилися територією, що створило для Росії ланцюжок подій, які призвели до сьогоднішнього дня.

Із 2014 року Україна до нього готувалася (готували Україну). І ось "блискуче підготовлений бліцкриг" провалився.

Ні, тут не можна відкидати український народ, який вміє самоорганізовуватись і є важливим елементом нашого протистояння. Але армія України 2022 року зовсім не та, що була у 2014 та у 2015 році. США досить багато зусиль доклали для цього. Тут і підготовка командирів нової якості, й первід на стандарти НАТО нашої армії, й сучасні технології… І відчутність очевидних втрат Путіна – тому підтвердження. Рішення щодо ленд-лізу – також елемент того великого задуму, який був давно сформований.

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Важливо, що цей план не має чітких термінів, у ньому є подійність і ролі. І Україна в цьому плані має особливу роль. Україна – головний деконструктор "російського світу" та Росії. Росія в тих межах, в яких існує сьогодні, припинить існування. Буде перекроєна карта, оскільки проєкт "Російська Федерація" визнаний невдалим. У цій картинці на карті з'являється Україна, яка у оновленій грі Заходу починає відігравати важливу роль.

Ви замислювалися, чому Борис Джонсон надав Україні важливе перед початком війни озброєння? Це теж ланка ланцюга. І цей ланцюг тісно пов'язаний із далекосяжними подіями.

Америка повертається до активної ролі у Європі. Крім Польщі, успішного проєкту американців, Україна так само стане успішним економічним і вже військовим проєктом. У Європі сформують новий економічний союз, який включає Україну, Польщу, країни Балтії та Великобританію. Цей союз буде покликаний створити сильну противагу Німеччині та Франції. І він стане новим економічним центром Європи. Таким собі новим Європейським Китаєм. Який, на відміну від старого Заходу, що стагнує, буде висхідною зіркою.

Його роль буде важливою і поширюватиметься на такі сфери:

регіональний центр безпеки з найсильнішою та боєздатною армією;

постачальник військової продукції та ПВК дружнім США країнам;

європейський центр енергетичної безпеки;

один із центрів світової продовольчої безпеки;

центр інновацій та технологій подвійного призначення;

регіональний фінансовий центр (ринок капіталу).

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Цей союз також візьме на себе контроль за європейською частиною території сучасної Росії.

Вище навів лише невелику частину тієї розмови. Коректність усіх гіпотез не беруся оцінювати, але фактів, що її підтверджують, – вже не мало.

З чим повністю згоден – в України попереду ще дуже хороший шлях зростання. Війну з Росією нам доведеться виграти самостійно, але тільки так ми підтвердимо своє право на ту роль, яку нам відведено глобальними елітами в майбутньому Європи та світу.

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