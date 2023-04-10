Путин полностью контролирует все церкви в России и это собирался сделать и в Украине: анализ ISW

У граждан России нет свобод вероисповедания благодаря политике Кремля. Вместе с тем оккупанты пытаются вводить свои недемократические религиозные порядки на захваченных территориях. В этом, в частности, уверены западные аналитики.

В понедельник, 10 апреля, Институт по изучению войны опубликовал отчет, в котором, среди прочего, говорится, что российские власти систематически подавляют религиозную свободу в России. По мнению экспертов, это даже элемент государственной политики Путина.

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Репрессивное законодательство

Еще в 2016 году во враждебном государстве вступил в силу "закон Яровой". Согласно ему, все религиозные организации и церкви должны быть зарегистрированы. Как отмечают специалисты, эта инициатива запрещает проповедование, молитвы, распространение религиозных материалов и другую деятельность, если она противоречит "официальной, единоправильной повестке".

Российское правительство отказывается регистрировать нежелательные религиозные организации. С 2016 года российские власти использовали широкие положения Закона Яровой, чтобы преследовать действующих в России американских баптистов и миссионеров пятидесятников запретить большую часть миссионерской деятельности мормонов и сжечь распространенные за рубежом Библии, которые должным образом не зарегистрированы в государстве.

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что Кремль преследует, в частности, такие религиозные меньшинства в своей стране:

членов Международного общества сознания Кришны;

членов Фалуньгун;

адвентистов седьмого дня;

Свидетелей Иеговы;

римо-католиков;

пресвитериан;

методистов;

старообрядцев (поморских староправославных);

лютеран;

членов Украинской реформатской православной церкви и филиала Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Скажем, в 2022 году были заключены по меньшей мере 48 Свидетелей Иеговы, которые жили и осуществляли свою деятельность в России. А в 2019 году вражеская полиция арестовала и депортировала двух американских миссионеров-мормонов. И это еще далеко не все случаи.

Экспорт политики террора

Как отмечают аналитики, Кремль пытается ввести свою государственную политику религиозного преследования на территории временно оккупированной Украины. В частности, посредством "закона Яровой" и так называемых "антиэкстремистских законов".

В 2021 году Генеральная прокуратура России сочла "нежелательными" четыре группы евангельских христиан из Латвии и Украины, фактически запретив организации в России. Российские власти в оккупированном Мелитополе в августе 2022 года провели обыск в доме украинского евангельского пастора и обвинили пастора в связи с теми же нежелательными организациями, которые российские власти запретили в России в 2021 году,

– отметили в ISW.

Кроме того, там констатировали, что МВД вражеского государства на Херсонщине ликвидировало подпольное общество Свидетелей Иеговы в Новософиевке в январе 2023 года из-за якобы 4 000 единиц "запретной литературы".

Украина борется с московскими попами

Эксперты отмечают, что российские оккупационные чиновники репрессируют украинские религиозные общины на захваченных территориях еще с 2014 года. Например, главарь захватчиков в Донецкой области Захарченко заявлял, что его "власть" признает только Русскую православную церковь Московского патриархата, католицизм, ислам и иудаизм, а другие религии – нет.

После этого неудивительно, что украинцы так активно борются против УПЦ Московского патриархата, ведь в этой церкви, очевидно, служат не "монахи", а агенты ФСБ в рясах, которые намерены экспортировать политику террора религиозных организаций России в наше государство.

Собственно, о том, как граждане нашего государства на протяжении 8 апреля противостояли вражеским попам, читайте в материале 24 Канала по ссылке.