Российское командование преувеличивает свои успехи на фронте, пытаясь показать слабость украинской обороны во время мирных переговоров. Хотя на самом деле россияне уменьшили пехотные штурмы из-за погодных условий и нехватки дронов.

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил 24 каналу, что россияне перешли на механизированные штурмы с использованием техники, однако украинские подразделения эффективно уничтожают вражескую технику за километры до переднего края.

Что на самом деле происходит на самых горячих участках фронта?

На самых горячих участках фронта ситуация остается напряженной.

Обратите внимание! В России растет давление на высшее военное руководство. Причастные к военным преступлениям российские военачальники вынуждены жить в постоянном страхе целенаправленных действий украинской разведки.

Однако противник активнее использует бронетехнику, квадроциклы и электробайки для бесшумного проникновения через передний край.

Сейчас противник делает ставку на механизированные штурмы, но без успеха. На Покровском направлении благодаря взаимодействию подразделений все попытки врага обезвреживают еще на рубежах выдвижения.

Что касается их побед в медиа – оккупантам достаточно зайти в первые дома населенного пункта, вывесить флаг и заявить о захвате. Верить этому бессмысленно. Мы видели случаи, когда враг подходил к первым домам, делал фото с флагами, а потом эти группы уничтожались нашими БПЛА,

– пояснил Гриценко.

Что известно о проблемах российской армии?