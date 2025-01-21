Россия превращается в версию Северной Кореи, – Зеленский об угрозах для Европы

Владимир Зеленский во вторник, 21 января, выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент отметил, что страна-агрессор Россия превращается в версию Северной Кореи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление лидера Украины во время его выступления.

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"Россия превращается в версию Северной Кореи"

Россия превращается в версию Северной Кореи – страны, где человеческая жизнь ничего не значит, но они имеют ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь своих соседей жалкими,

– сказал Зеленский.

По словам президента, даже несмотря на то что российский общий экономический потенциал гораздо меньше, чем потенциал Европы, она производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе.

Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном, а также он уже имеет целостное соглашение с КНДР, отметил лидер Украины.

"Против кого они делают такие соглашения? Против вас, против нас, против Европы, против Америки. Мы должны не забывать это. Это не случайность, это их стратегические приоритеты и наши приоритеты должны соответствовать вызову в политике, обороне и экономике. Такие угрозы – с ними можно справиться только вместе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже если речь идет о численности армии, Россия может выставить около 1,5 миллиона военных. По его словам, в нашей армии более 800 000.

На втором месте после нас, как отметил Зеленский, идет Франция с более 200 тысяч войск, затем идет Германия, Италия и Великобритания, все остальные имеют меньше.

"Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя сама. Это о том, что все мы должны быть вместе, чтобы это что-то значило", – добавил президент.