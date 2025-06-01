Угрозы России захватить 6 облцентров Украины: что стоит за территориальными целями врага

Публичные заявления чиновников из России продолжают показывать, что страна-агрессор сохраняет более широкие территориальные цели в Украине. Они выходят за пределы 4 областей, которые Кремль незаконно объявил аннексированными.

В частности, противник "нацеливается" на 6 облцентров Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что стоит за такими территориальными целями России

Аналитики указывают, что председатель комитета по обороне госдумы России Андрей Картаполов заявил кремлевскому информационному агентству 31 мая, якобы Украина "рискует потерять" города Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев, "если откажется от мирного урегулирования" войны.

К тому же он цинично заявил, что каждый день, который якобы Украина "откладывает дипломатическое решение", по его словам, "ухудшает условия" для нее.

Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если российские войска начнут наступательные операции по захвату этих региональных центров,

– отметили в ISW.

Россия, в частности, не оккупировала – и до сих пор не оккупирует – город Запорожье, хотя объявила аннексированной Запорожскую область в сентябре 2022 года,

По словам аналитиков Института изучения войны, заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – согласно призывам российских чиновников захватить Сумы, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются "российскими" городами, и усиливающейся риторикой о якобы исторических связях России с "новороссией" (которую российские чиновники определили как всю восточную и южную Украину).

Кроме этого, заявление приспешника российского диктатора указывает на то, что Кремль продолжает оценивать, якобы их армия сможет вести затяжную войну против Украины для достижения этих территориальных целей. Также это является свидетельством того, что Москва не заинтересована в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны.

"Путин придерживается "теории победы", которая предусматривает, что российские военные смогут продолжать постепенное, медленное продвижение в Украине на неопределенный срок", – анализируют в ISW.