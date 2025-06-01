Зокрема, противник "націлюється" на 6 облцентрів України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що стоїть за такими територіальними цілями Росії

Аналітики вказують, що голова комітету з оборони держдуми Росії Андрєй Картаполов заявив кремлівському інформаційному агентству 31 травня, нібито Україна "ризикує втратити" міста Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв, "якщо відмовиться від мирного врегулювання" війни.

До того ж він цинічно заявив, що кожен день, який нібито Україна "відкладає дипломатичне рішення", за його словами, "погіршує умови" для неї.

Росія може незаконно оголосити Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську та Миколаївську області анексованими, особливо якщо російські війська почнуть наступальні операції із захоплення цих регіональних центрів,

– зазначили в ISW.

Росія, зокрема, не окупувала – і досі не окуповує – місто Запоріжжя, хоча оголосила анексованою Запорізьку область у вересні 2022 року,

За словами аналітиків Інституту вивчення війни, заява Картаполова вказує на те, що Росія має територіальні амбіції за межами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей – згідно із закликами російських чиновників захопити Суми, заявами про те, що Харків та Одеса є "російськими" містами, та посилювальною риторикою щодо нібито історичних зв'язків Росії із "новоросією" (яку російські чиновники визначили як усю східну та південну Україну).

Крім цього, заява посіпаки російського диктатора вказує на те, що Кремль продовжує оцінювати, нібито їхня армія зможе вести затяжну війну проти України для досягнення цих територіальних цілей. Також це є свідченням того, що Москва не зацікавлена у добросовісних переговорах для досягнення дипломатичного врегулювання війни.

"Путін дотримується "теорії перемоги", яка передбачає, що російські військові зможуть продовжувати поступове, повільне просування в Україні на невизначений термін", – аналізують в ISW.