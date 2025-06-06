Россия применила более 400 БпЛА и 40 крылатых и баллистических ракет, – Игнат

Ночью 6 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Предварительно россияне запустили более 400 БпЛА и 40 крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона. Он отметил, что официально ВС еще не опубликовали данные, ведь продолжается подсчет, потому что по Украине россияне выпустили большое количество средств воздушного нападения.

Смотрите также Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о последствиях массированной атаки 6 июня

Что известно о массированной атаке 6 июня

По предварительным данным, ночью Украину атаковали 407 дронов и 44 ракеты. Игнат заметил, что это еще один рекорд по количеству примененных средств.

Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БпЛА и дронов-имитаторов. В общем аж 407 ударных БпЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них – уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбитий,

– сказал он.

Официальная информация будет опубликована после точного подсчета.

Атака осуществлялась в основном из северных регионов. Большинство беспилотников шла "ползучим наступлением" с Сумщины, Харьковщины, Черниговщины в западные регионы.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, системы РЭБ, авиация, в частности, F-16 и Mirage. Что обеспечило мощный результат по количеству сбитых целей.

К атаке россияне задействовали Ту-95, Ту-160 из Саратовской области над Каспийским морем. Игнат заметил, что СБУ таки снизила потенциал российской стратегической авиации.

Заметим, что пока россияне атаковали Украину из Саратова и Энгельса, туда полетели "добрые" дроны. Сейчас там пылает нефтебаза, обеспечивающая аэродром "Энегельс" топливом.