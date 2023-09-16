Россия применила на Востоке редкую и мощную САУ "Вена", которую раньше продавала Азербайджану

Впервые за время полномасштабного вторжения оккупанты применили на войне против Украины самоходный миномет 2С31 "Вена". Это оружие очень необычно: его производили для опытных целей.

Информация о самоходном миномете 2С31 "Вена" достаточно отрывочная. Считается, что на Востоке Украины его использовал 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и именно он имеет несколько таких установок, передает 24 Канал.

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Почему САУ "Вена" такая редкая

Первый экземпляр был изготовлен в 1996 году, а на 2010-й существовало два экспериментальных образца.

Формально ее приняли на вооружение российской армии. Однако произведенные образцы 2С31 "Вена", вероятно, попали только в учебные части десантно-штурмовых войск армии РФ – буквально в нескольких экземплярах.

В начале 2010-х Россия заявляла о начале серийного производства этого оружия. К 2016 году 18 машин этого типа получил Азербайджан, а в мае 2023 года россияне заявили, что САУ "Вена" модернизируют на "Курганмашзаводе".

Откуда россияне взяли "Вену" сейчас

Похоже, российские оккупанты сейчас "наскребли" САУ "Вена" именно из запасников своих учебных частей десантно-штурмовых войск,

– пишут журналисты Defense Express.

Они указывают на опасность применения "Вены" на фронте, поскольку враг может использовать свой боевой опыт, чтобы возобновить серийное производство этих машин.

Что умеет САУ "Вена"

Самоходный миномет 2С31 "Вена" имеет калибр 120 миллиметров. Пушка-миномет может стрелять на расстояние до 13 километров обычными минами или до 18 километров – но уже специальными дальнобойными боеприпасами.

Самоходную установку разработали в интересах воздушно-десантных войск РФ, чтобы заменить устаревшие 2С9 "Нона-С", которые сейчас активно применяются оккупантами. Соответственно, она может десантироваться с воздуха и способна преодолевать водные препятствия вплавь.

Согласно описаниям россиян, "Вена" выглядит как универсальная машина. Она предназначена для поражения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и других целей на расстоянии до 13 километров.

При этом она способна:

автоматически корректировать свой огонь по результатам засечки разрывов;

самостоятельно вести разведку целей днем и ночью;

вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой без предварительной подготовки огневой позиции.

САУ "Вена" оккупанты позиционируют как "единую отечественную самоходную установку, оборудованную комплексом оптико-электронного противодействия "Штора-1", состоящей из станции оптико-электронного подавления и системы постановки дымовой завесы 902Б".

Зачем россиянам эта установка

Какой смысл использовать на фронте не очень хорошо испытанное экспериментальное оружие? Журналисты "Милитарного" видят в этом пропагандистский эффект, ведь именно из роликов пропагандистов стало известно об использовании "Вены" в Украине. Другой причиной они называют "проведение нового цикла испытаний перед возможным государственным заказом", что совпадает с мнением медийщиков из Defense Express.

Не секрет, что российская оккупационная армия несет серьезные потери в артиллерии из-за активной работы украинских контрбатарейных подразделений и применения высокоточного вооружения. Появление САУ "Вена" может являться попыткой россиян компенсировать эти потери. Это также коррелирует с недавней новостью о попытках срочного развертывания производства самоходных 152-миллиметровых гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" и 2С43 "Мальва" для замены уничтоженных в Украине систем,

– говорится в материале "Милитарного".

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"Морские малыши" делают великие дела

Украина тоже использует экспериментальное оружие на фронте. К примеру, надводные дроны Sea Baby держат в страхе окупантов. Своеобразный приятный парадокс: у Украины нет собственного флота, но ее беспилотные надводные аппараты фактически закрыли в прибрежных бухтах все еще мощную российскую Черноморскую флотилию.