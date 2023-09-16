Інформація про самохідний міномет 2С31 "Вена" досить уривчаста. Вважається, що на Сході України його використав 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії і саме він має декілька таких установок, передає 24 Канал.

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Чому САУ "Вена" така рідкісна

Перший екземпляр виготовили 1996 року, а на 2010-й існувало два експериментальні зразки.

Формально її взяли на озброєння російської армії. Проте вироблені зразки 2С31 "Вена", імовірно, потрапили тільки до навчальних частин десантно-штурмових військ армії РФ – буквально в кількох екземплярах.

На початку 2010-х Росія заявляла про початок серійного виробництва цієї зброї. До 2016 року 18 машин цього типу отримав Азербайджан, а у травні 2023 року росіяни заявили, що САУ "Вена" модернізують на "Курганмашзаводі".

Звідки росіяни взяли "Вену" зараз

Схоже, російські окупанти зараз "нашкребли" САУ "Вена" саме із запасників своїх навчальних частин десантно-штурмових військ,

– пишуть журналісти Defense Express.

Вони вказують на небезпеку застосування "Вени" на фронті, оскільки ворог може використати свій бойовий досвід, щоб відновити серійне виробництво цих машин.

Що вміє САУ "Вена"

Самохідний міномет 2С31 "Вена" має калібр 120 міліметрів. Гармата-міномет може стріляти на відстань до 13 кілометрів звичайними мінами або до 18 кілометрів – але вже спеціальними далекобійними боєприпасами.

Самохідну установку розробили в інтересах повітряно-десантних військ РФ, щоб замінити застарілі 2С9 "Нона-С", що зараз активно застосовуються окупантами. Відповідно, вона може десантуватись з повітря та здатна долати водні перешкоди вплав.

Відповідно до описів росіян, "Вена" виглядає як універсальна машина. Її призначено для ураження живої сили противника, артилерійських та мінометних батарей, бронетехніки та інших цілей на відстані до 13 кілометрів.

При цьому вона здатна:

автоматично коригувати свій вогонь за результатами засічки розривів;

самостійно вести розвідку цілей вдень та вночі;

вести прицільний вогонь із закритих позицій та прямим наведенням без попередньої підготовки вогневої позиції.

САУ "Вена" окупанти позиціонують як "єдину вітчизняну самохідну установку, обладнану комплексом оптико-електронної протидії "Штора-1", що складається зі станції оптико-електронного придушення та системи постановки димової завіси 902Б".

Навіщо росіянам ця установка

Який сенс використовувати на фронті не дуже добре випробувану експериментальну зброю? Журналісти "Мілітарного" вбачають у цьому пропагандистський ефект, адже саме з роликів пропагандистів стало відомо про використання "Вени" в Україні. Іншою причиною вони називають "проведення нового циклу випробувань перед можливим державним замовленням", що збігається із думкою медійників із Defense Express.

Не секрет, що російська окупаційна армія несе серйозні втрати в артилерії через активну роботу українських контрбатарейних підрозділів та застосування високоточного озброєння. Поява САУ "Вена" може бути спробою росіян компенсувати ці втрати. Це також корелює з нещодавньою новиною про спроби термінового розгортання виробництва самохідних 152-міліметрових гаубиць 2С35 "Коалиция-СВ" та 2С43 "Мальва" для заміни знищених в Україні систем,

– ідеться в матеріалі "Мілітарного".

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"Морські малюки" роблять великі справи

Україна теж використовує експериментальну зброю на фронті. Наприклад, надводні дрони Sea Baby тримають у страху окупантів. Своєрідний приємний парадокс: Україна не має власного флоту, але її безпілотні надводні апарати фактично закрили в прибережних бухтах все ще потужну російську Чорноморську флотилію.