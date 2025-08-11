Противодействие и совершенствование технологий продолжается как в ВСУ, так и в российской армии. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Как Россия совершенствует ракеты?

Игорь Романенко отметил, что россияне разведывают технологии. В частности, Китай тайно предоставляет им технологии. Также захватчики используют средства, агентуру, разведки. Они проводят работу, чтобы по миру собрать все усовершенствованные технологии и применить их.

То есть противодействие и постоянное совершенствование продолжается и у нас, и у них. Но они в своих делах наращивают уже то, что имеют, и дальше добавляют. Это не самые мощные ракеты, просто это дешевле,

– сказал он.

В то же время Украина на ходу добавляет к своему потенциалу те типы вооружений, которых нет у Сил обороны, которые крайне необходимы. Прежде всего это касается ракетного вооружения. Например, наше государство довело программу оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" до уровня масштабирования. Аналогичное масштабирование касается дальнобойного "Нептуна".

Напомним, утром 7 августа мониторинговый ресурс monitor зафиксировал пролет боеприпаса типа "Бандероль" в направлении Николаева с юга. А Telegram-канал "Полковник ГШ" обнародовал фото сбитой ракеты, уточнив, что речь идет не о "Бандероль", а о другом, до сих пор неизвестном образце вооружения. По внешнему виду он напоминает британско-французскую Storm Shadow, а по концепции – украинскую ракету-дрон "Пекло".