Очень сложно отследить: полковник ВСУ рассказал, как бороться с планирующими бомбами России
Российские войска все чаще применяют против Украины планирующие авиабомбы, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Их очень трудно определить, поэтому лучше сбивать сами самолеты.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он перечислил, какие системы помогут в борьбе с такими бомбами.
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Какие бомбы есть в России
Собеседник отметил, что в целом существует 3 типа авиационных бомб. Первая из них – свободно падающая бомба. Когда такую сбрасывает самолет, она фактически летит прямо вниз. Стандартный размер такой бомбы – полтонны.
Их и у русских, и у нас тысячи и десятки тысяч. Это стандартная старая советская авиабомба, которую в свое время очень много изготовили. И использовать сейчас свободно падающие бомбы, ни мы, ни россияне не можем,
– отметил Роман Свитан.
Ведь для этого нужно зайти над территорией противника, что не позволяет сделать система ПВО. Впрочем, партнеры нам здесь помогли, предоставив комплекс JDAM.
"Эти навесы – это такие крылышки со стабилизаторами, которые идут под систему GPS. Они планируют бомбу – могут это делать до 70 километров. Крыльца раскрываются, и бомба из свободно падающей переводится в режим планирующей", – пояснил летчик-инструктор .
Россияне пытаются "на коленке" также воспроизвести что-то вроде JDAM. Впрочем, это выходит довольно неточно, а в промышленном производстве таких систем в России еще нет.
Это неточно, иногда просто разваливаются в воздухе эти крылышки, которые они толком собрать не могут. Бомба падает практически под себя. Донецк они уже бомбили такими бомбами,
– заявил военный эксперт.
Хотя это и создает проблемы для самих россиян, собеседник уверен, что они и дальше будут пытаться забрасывать такие бомбы. Их ведь у них очень много.
Как Россия применяет авиабомбы: смотрите видео
Планирующие бомбы
Третий тип – это управляемая или планирующая бомба. Там вместо крылышек есть расширенные стабилизаторы, на которых авиабомба падает с высоты 10 – 15 километров. Они приводятся с помощью GPS.
Но для этого россиянам нужно выйти поближе к линии фронта, а мы их сбиваем. Последняя попытка такого сбрасывания была, когда мы сбили Су-34 над Енакиевым,
– рассказал военный эксперт.
Он также отметил, что у таких бомб очень маленькая эффективная площадь рассеяния, поэтому их очень сложно определить и отследить. Так что лучший вариант – сбивать сами самолеты.
"Это F-16, Patriot, SAMP/T. То есть это дальние системы ПВО или F-16 как система, несущая противоракетные системы", – резюмировал Роман Свитан.
Россия применяет планирующие бомбы
- О применении Россией такого типа бомб недавно сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что враг может за один день по всей линии разграничения применять до 20 таких авиабомб, выпускаемые из самолетов Су-34 и Су-35.
- Одна из последних атак бомбами произошла буквально вечером 4 апреля. Российские войска сбросили 2 авиабомба на село Печенеги в Черниговской области.