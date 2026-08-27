Российские силовики заставили гражданина Молдовы Виктора Табирцу подписать контракт под угрозой депортации. Мужчину, который был слеп на один глаз, отправили на фронт в Харьковскую область, где он погиб уже через месяц после отправки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о вербовке молдаван на войну

18 марта 2026 года Табирца получил постановление о незаконном пребывании на территории России, выданное силовиками города Данкова Липецкой области.

В самом Липецке проживает семья мужчины – жена и дочь 2007 года рождения. Обе являются гражданками России.

Однако местных силовиков это не слишком интересовало – гражданина Молдовы оштрафовали на 5 тысяч рублей (примерно 58,81 доллара США) и объявили о намерении выдворить из России,

– сообщили в ГУР.

Затем мужчину поместили в местный "спецприемник" для мигрантов, где предложили выбор: либо депортация, либо контракт с российской оккупационной армией. Заключенный выбрал второй вариант – и вскоре был ликвидирован на фронте.

Контракт он подписал 28 апреля 2026 года и сразу отправился в учебный центр. В первой половине мая молдованина отправили на фронт в Украину, а уже в июне он был ликвидирован в Харьковской области.

По данным проекта "Хочу жить", Москва незаконно завербовала на войну против Украины не менее 857 граждан Молдовы, из них подтверждена гибель 81, еще 8 находятся в плену.

К слову, на войне погиб первый британец, поддерживавший Россию.

33-летний рыбак из Барнсли в Южном Йоркшире Брэдли Таунсенд погиб в июне вблизи Лимана в Донецкой области в результате удара дистанционно управляемого FPV-дрона.

Он объяснял свое решение поддержкой пророссийских сил на Донбассе. Он утверждал, что хотел отблагодарить шахтеров региона, которые во время забастовок британских горняков в 1980-х годах якобы передали им средства в размере месячной зарплаты.