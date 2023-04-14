"Элементы пропагандистской игры": зачем Россия привела в боевую готовность Тихоокеанский флот

Россия внезапно привела в боевую готовность Тихоокеанский флот. Это элемент российской пропаганды. Таким образом страна-агрессор решила всех запугать, чтобы мир перестал поддерживать Украину.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне понимают, что не смогут захватить Украину, поэтому хотят "ничью".

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"На самом деле подсознательно россияне понимают, что у них нет шансов захватить Украину. У них единственная надежда – выйти на "ничью", чтобы была патовая ситуация и никто не выиграл. Это Россия сможет выдавать за свою победу, потому что они вроде бы противостояли странам НАТО, но задержались на украинской территории", – заметил он.

Россия может "играть" только так

Михаил Подоляк отметил, что такие действия России – это "элемент пропагандистской игры". Он сравнил это с заявлениями Кремля о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Это элементы классической пропагандистской игры в России. Они хотят быть доминантными в повестке и постоянно генерировать информационные поводы для этого. "Бойтесь нас. Мы передаем тактическое ядерное оружие в Беларусь, используем Балтийский флот для тренировки пуска "Искандеров" или "Калибров", подняли стратегический флот, который является носителем ядерного оружия,

– считает он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Россия не может "играть" дипломатично поэтому ищет моменты для давления на мир. По мнению страны-агрессора, общество перестанет помогать Украине из-за пропаганды Кремля.

"Глобальное общество, по их мнению, должно сказать: "Нам конец. Все, давайте быстро признаем, что Россия имеет право вырезать украинцев". Не надо искать что-то другое, чем то, что присуще примитивной российской пропаганде", – сказал чиновник.

Учения совпали с потоплением крейсера "Москва"

Заметим, что 13 апреля 2022 года ВСУ нанесли сокрушительный удар по крейсеру "Москва", в результате чего он затонул на следующий день. Уже 14 апреля этого года стало известно о приведении в боевую готовность Тихоокеанского флота России.

Что касается флагманского крейсера "Москва", то в прошлом году Россия показала, что не контролирует Черноморскую акваторию. Россияне считали, что полностью заблокируют Украину на этом направлении и таким образом будут давить. То есть думали, что будут доминировать в регионе и в целом на Южном направлении,

– вспомнил Подоляк.

Советник главы ОПУ считает, что после потери флагманского крейсера уже было понятно, что россияне не контролируют акваторию. Это повредило репутацию России, а ВСУ показали, что Украина может эффективно противодействовать даже сверхсовременной технике.

"Стало понятно, что мы можем эффективно противодействовать на Южном направлении, что Одесса будет не под таким давлением, на которое они рассчитывали. Не только Одесса, но тот фрагмент Молдовы под названием "Приднестровье". Остров Змеиный, который они хотели использовать как элемент территориального давления на Украину, будет только под контролем Украины. Они доказали, что в России не существует флота, на который надо смотреть со страхом", – подчеркнул чиновник.

Россия – это "одна большая потемкинская деревня"

Как отметил Подоляк, Россия строила себе образ государства, которого следует бояться. Пока только Украина понимает, что это полная ложь.

Она строила образ, которого нужно было бояться. К сожалению, только Украина полностью понимает, что это блеф, что Россия – это "одна большая потемкинская деревня", где дураки, коррупция и дороги являются основными элементами вида настоящей России. Но образ "бойтесь нас" до сих пор имеет определенное влияние,

– говорит советник.

Он отметил, что Россия до сих пор имеет определенное влияние на мировое сообщество, об этом свидетельствуют проблемы с поставками оружия в Украину. Чиновник назвал 2 составляющие:

Производство. Страны не были готовы к столь интенсивной войне в 21 веке; Страх перед Россией. На Западе все еще распространено мнение, что это мощное государство.

"Мы смотрим на Россию как на маленькую, технологически отсталую страну. Но да, территориально обширную, имеющую сырье, военных и спецслужбы, через которые она с помощью послов в других странах работает над расколом политического пространства этих государств. И вот если бы к России все относились, как Украина, это был бы другой подход к этой войне", – добавил Подоляк.

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