Россия отправляет на войну в Украину раритетные танки из музеев, – CNN

Россия продолжает привлекать к войне подержанную военную технику, которая уже давно залежалась на складах. Среди этого – танки Т-55, их можно найти даже в музеях.

Впервые танки Т-55 были приняты на вооружение Красной армией Советского Союза в 1948 году. По словам историка Джона Делани, это был первый основной боевой танк, использовавшийся Советским Союзом в эпоху холодной войны.

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Россия отправляет на войну танки из музеев

Танки Т-55 начали выводить из вооружения в 1980-х годах. Однако их только законсервировали. Джон Делани считает, что значительное их количество стоит в сараях и ждет перенастройки.

На спутниковых снимках можно увидеть, что захватчики вывезли десятки танков со склада на базе в Арсеньеве на Дальнем Востоке страны. Одни из танков, хранящихся на базе – это Т-55.



Захватчики вывезли десятки танков со склада / фото Maxar



Одни из хранящихся на базе танков – это Т-55 / фото Maxar

Бывший морской пехотинец США и старший научный сотрудник американского Института исследования внешней политики Роберт Ли отметил, что страна-террористка потеряла много оборудования.

Они производят несколько новых танков, они все еще производят Т-90, но в необходимом масштабе им нужно больше оборудование, чем они могут выработать, поэтому они полагаются на более старые танки, чтобы компенсировать это,

– отметил Ли.

К тому же оккупантам приходится полагаться на призывную армию. А танки Т-55 легки в использовании для этих слабоподготовленных солдат.

В России впервые заметили эшелоны с танками Т-54

Напомним, что ранее в России были замечены эшелоны с танками Т-54. Т-54 – производства конца 1940-х и начала 1950-х годов. Таким образом, эти танки даже старше Владимира Путина.

Обратите внимание, что все, на что сегодня способны россияне, это сделать ремонт тех танков, которые они снимают с хранения. В частности, говорится о 60-летних танках типа Т-62, Т-72, выпущенных еще при Советском Союзе.