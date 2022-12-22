Британская разведка объяснила, почему российских мобиков тренируют белорусы, которых считают слабее

Белорусские инструкторы обучают мобилизованным россиянам. Однако это не из-за их "профессионализма", а вынужденных действий.

В Минобороны Британии рассказали, почему россияне привлекли к подготовке мобилизованных белорусских инструкторов. Дело в том, что в ВС России пока нет таких специалистов.

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Почему белорусских инструкторов привлекли к подготовке мобиков

Согласно данным Минобороны Британии, Россия и Белоруссия широко афишируют развертывание российских подразделений в Беларуси. Вероятно, что вооруженные силы Беларуси недавно взяли на себя значительную, но более незаметную роль в тренировке тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.

Использование белорусских инструкторов, вероятно, является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов. Поскольку обилие их прошло успешную "демилитаризацию" в Украине, утверждает британская разведка.

Там отмечают, что хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих демонстрирует смену ролей.

Белорусские вооруженные силы традиционно считаются Россией уступающими российским войскам, и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы.

– говорится в возведении.

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