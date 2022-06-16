Россия привлекла к агрессии против Украины около 330 тысяч военных, – Генштаб
Россия для полномасштабной войны против Украины привлекла более 300 тысяч военных. Численность группировок на направлениях составляет около 150 тысяч человек.
Россия бросила на фронт до 8 тысяч человек из частных военных компаний
Соответствующую информацию на брифинге озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.
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По его словам, Россия для вторжения в Украину привлекла около 330 тысяч человек.
Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек, сформированных в БТГ, и другие формирования,
– сказал Громов.
По его словам, если учитывать воздушный и морской компонент, то цифра будет около 220 тысяч военнослужащих.
Бригадный генерал сообщил, что к агрессии привлечены подразделения боевой армейской системы – до 7 тысяч, федеральной службы войск гвардии – до 18 тысяч, воинские части и подразделения мобилизационного резерва – более 80 тысяч.
В Генштабе также сообщили, что Россия бросила на фронт до 8 тысяч человек из частных военных компаний.
Сколько украинских военных на фронте
- В мае президент Владимир Зеленский сообщал , что Украину защищает аж 700 тысяч человек. Зеленский рассказал, что до полномасштабного вторжения подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек на следующий год.
- Но, по его мнению, армия в 250 – 260 тысяч человек мало для Украины. Тем более что из этого количества боевых подразделений было на 120 тысяч.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что каждый день на фронте погибают или получают ранения до одной тысячи украинских воинов.
Безумные потери России
Вооруженные силы России в войне против Украины терпят огромные потери, значительно превышающие показатели во время войны в Афганистане или Чечне.
По состоянию на утро 16 июня, согласно данным Генштаба ВСУ, на войне в Украине погибли 32 950 российских кафиров .
Президент Владимир Зеленский прогнозировал, что к концу июня потери России в личном составе могут составить 40 тысяч .