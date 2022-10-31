Россияне признали, что нанесли массированные удары по энергосистеме Украины

Оккупанты утром, 31 октября, в очередной раз обстреляли кричную инфраструктуру нашего государства. В Минобороны вражеского государства написали, что специально атаковали энергоподстанции.

Уже в очередной понедельник украинцы просыпаются не от сигналов будильника, а – звуков сирены и взрывов. Враги не скрывают, что целенаправленно атакуют энергосистему , чтобы оставить граждан Украины без света.

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Все цели "достигнуты"

К счастью, украинским системам противовоздушной обороны удается оперативно сбивать воздушные цели захватчиков – ракеты или дроны. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщал , что ВСУ ликвидировали более 40 российских ракет. Однако в Минобороны государства-террористки это определять не хотят.

Вооруженными силами России продолжена нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены,

– написали во вражеском ведомстве.

Важно, что в этот раз захватчики не придумывали сказочек о том, что Украина "сама себя обстреливает", а российские военные здесь ни при чем. оккупанты прямо говорят, что их цель – оставить гражданских без электричества, тепла, воды и газа.

Для чего Россия обстреливает критическую инфраструктуру

Не так давно в эфире 24 канала эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснял , почему кафиры не скрывают своих преступлений. Ранее захватчики уверяли, что целятся исключительно по военным объектам, а теперь все изменилось.

По его словам, атаки на энергосистему и обесточивание городов является способом Кремля скрыть все поражения на фронте. То есть российская пропаганда представляет попадание в энергоподстанции для своих граждан как "большую победу", смещая акцент из многочисленных потерь в армии и постоянных отступлений солдат.

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Кроме того, очевидно, Россия не оставляет надежду, что Украина объявит о капитуляции. По мнению Путина, граждан нашего государства настолько должны разозлить веерные отключения света , что они восстанут против Зеленского, Вооруженных Сил и захотят присоединиться к России. Разумеется, этого никогда не произойдет, однако это полный маразм, если Кремль действительно пытается воплотить этот план в жизнь.

В любом случае важно не подыгрывать России и не расшатывать ситуацию внутри страны. Зима будет сложной , поэтому следует к ней подготовиться, сделав запасы воды и пищи. Кроме того, важно сейчас экономить электричество – это поможет стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

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