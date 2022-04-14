Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул

Вражеский крейсер "Москва" окончательно "прибыл" туда, куда его раньше отправляли наши пограничники. В России признали, что флагман их флота затонул.

Это произошло во время буксировки из Черного моря в порт. Соответствующую информацию, ссылаясь на российское министерство обороны, уже подтвердил ряд прокремлевских СМИ.

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"Москва" получила значительные повреждения

"Из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, судно потеряло устойчивость. В условиях шторма корабль затонул", – пишут российские издания.

Что произошло с российским флагманом

Ранее журналист Роман Цымбалюк сообщил, что 14 моряков из "Москвы" доставили в Севастополь. Что с другими 496 – пока неизвестно.

Информация о пожаре на "Москве" появилась в сети вечером 13 апреля. На следующий день в ВСУ подтвердили, что попали по кораблю украинскими ракетами "Нептун". В Одесской ОВА рассказали, что повреждения вражеского судна – очень серьезные.

Спикер ОВА предположил, что вместе с "Москвой" ко дну могли пойти и ракеты, которыми атаковали Украину. В последствии в Институте Черноморских стратегических исследований подчеркнули, что ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила количество залпа ракет россиян в Черном море.

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Весть о затонувшем судне, к слову, уже прокомментировал Андрей Ермак. Глава ОП подчеркнул, что вражеский ракетный крейсер "ушел даже глубже, чем вслед за российским кораблем".

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