В России согласны послушать предложения Трампа о войне, но не хотят поражения

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что урегулировать ситуацию в Украине будет сложно. Поэтому Кремль ждет, что скажут в США.

Заявления из России передает 24 Канал. Между тем Трамп пока не детализировал свое громкое заявление о завершении войны за 24 часа. Но СМИ привели один из вариантов: может появиться буферная зона на 1200 километров. Патрулировать ее будут европейские войска.

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Россия ждет предложения Дональда Трампа по завершению войны

Эту готовность в российском МИД назвали несомненной и безусловной.

"Мы предельно тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям, которые предлагают страны в этой сфере", – заявил Рябков.

В качестве примера он привел китайско-бразильскую инициативу. Но сказал, что Москва "критикует ее за очевидные недостатки".

Риторика Рябкова, несмотря на привычные пропагандистские клише о "киевском режиме", была довольно интересной. Он назвал войну в Украине горячей проблематикой, "потенциально весьма опасной для всей международной безопасности в целом". Также в Москве уверены, что заявления Трампа о быстром урегулировании были предвыборной риторикой, а путь к миру будет сложным.

Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с тем, что происходит в Украине и вокруг нее, быть не может,

– признался чиновник.

По его словам, с американской стороны на разных уровнях уже есть определенные сигналы. Но действия для россиян будут якобы важнее заявлений.

"Если с американской стороны будут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования (...), то мы, бесспорно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", – пообещал Рябков.

При этом он добавил, что единственным реалистичным путем установления мира является требование Путина к Украине отдать оккупантам четыре области и отказаться от вступления в НАТО.

Важно! Сами россияне признают, что действия важнее заявлений. А мы видим, что Москва продолжает террор против украинцев. Поэтому верить разговорам от оккупантов о мире нельзя – в январе 2022-го они уверяли, что не будут нападать.