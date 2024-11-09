Заяви з Росії передає 24 Канал. Тим часом Трамп поки не деталізував свою гучну заяву про завершення війни за 24 години. Але ЗМІ навели один із варіантів: може з'явитися буферна зона на 1200 кілометрів. Патрулюватимуть її європейські війська.

Дивіться також Мир, жуйка, відсутність НАТО: Путін запропонував "новий світовий порядок"

Росія чекає на пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни

Цю готовність у російському МЗС назвали безсумнівною та безумовною.

"Ми гранично ретельно, відповідально та уважно підходимо до будь-яких ідей, які пропонують країни у цій сфері", – заявив Рябков.

За приклад він навів китайсько-бразильську ініціативу. Але сказав, що Москва "критикує її за очевидні недоліки".

Риторика Рябкова, попри звичні пропагандистські кліше про "київський режим", була досить цікавою. Він назвав війну в Україні гарячою проблематикою, "потенційно вельми небезпечною для всієї міжнародної безпеки загалом". Також у Москві впевнені, що заяви Трампа про швидке врегулювання були передвиборчою риторикою, а шлях до миру буде складним.

Зрозуміло, що простого вирішення цієї проблеми чи цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може,

– зізнався чиновник.

За його словами, з американського боку на різних рівнях вже є певні сигнали. Але дії для росіян будуть нібито важливіші за заяви.

"Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання (...), то ми, безперечно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь", – пообіцяв Рябков.

При цьому він додав, що єдиним реалістичним шляхом встановлення миру є вимога Путіна до України віддати окупантам чотири області та відмовитися від вступу до НАТО.

Важливо! Самі росіяни визнають, що дії важливіші за заяви. А ми бачимо, що Москва продовжує терор проти українців. Тому вірити балачкам від окупантів про мир не можна – у січні 2022-го вони запевняли, що не будуть нападати.