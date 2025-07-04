Риск участия наемников из Афганистана в войне на стороне России существенно вырос, – ЦПД

В четверг, 3 июля, России официально признала Афганистан под властью Талибана. Такой шаг существенно увеличил риск участия наемников из Афганистана в войне на стороне России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Какую роль может сыграть Афганистан

Андрей Коваленко заявил, что риск участия наемников из Афганистана в российской форме в возможном наступлении на страны Балтии через 4 – 6 лет существенно вырос после принятого Москвой решения.

По его словам, то же касается и военных КНДР, которые уже участвуют в войне в Украине.

Нужна полная перезагрузка подходов к обороне и готовность НАТО к проактивным действиям на опережение в будущем, пока еще не поздно,

– написал Коваленко.

Напомним, 3 июля российский посол сообщил главе афганского ведомства о решении Москвы официально признать Исламский Эмират Афганистан. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко также уже принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана.

На фоне этого решения над посольством в Москве впервые вывесили введенный талибами флаг Афганистана.