Путин может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями, – Остин

После первых поражений России в войне против нашего государства Путин начал заявлять об использовании ядерного оружия. По словам главы Пентагона, такая риторика может побуждать другие автократические государства следовать Москве.

К ядерным угрозам пока прибегают только два государства во всем мире – Россия и Северная Корея . Однако, как сообщает глава Минобороны США Ллойд Остин , вторжение путинских солдат в Украину может начать "международную гонку" за ядерным оружием.

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Мрачная картина мира от Пентагона

Кроме России в мире существуют десятки других автократических государств. Следуя Путину, главы таких стран могут начать соревноваться за получение ядерной бомбы. Произойдет это тогда, если позволить Москве продолжать ядерный шантаж. В этом, в частности, убежден Ллойд Остин.

Они (россияне – 24 канал) вполне могли заключить, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту. И это может привести к опасной спирали распространения ядерного оружия,

– сказал чиновник на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

По его словам, понятно, что Путин может спровоцировать "опасную эру" в мировой истории, когда ядерный арсенал будут иметь автократические страны. Пока Москва не прекратит бряцать "ядерными саблями" – такая риторика может усилиться после очередных поражений России на поле боя и ее несостоятельностью дальше вести войну.

Что такое автократия Это форма политического режима, существующая во многих государствах. Ее главным признаком является то, что вся власть принадлежит одному субъекту, например, президенту. То есть, иными словами, это одна из форм диктатуры или абсолютной монархии в современном мире.

Источник: Википедия

Остановит ли ядерный удар борьбу Украины

Неизвестно точно, нажмет ли Путин на красную кнопку, но это, очевидно, будет иметь последствия. Однако, по заверению заместителя министра обороны Владимира Гаврилова , даже если это произойдет, наше государство не перестанет бороться за собственный суверенитет.

Кстати, в Донецкой области, которые находятся под контролем Украины, уже готовятся к возможному "ядерному сценарию". Глава ОВА Павел Кириленко отметил , что все профильные отделы администрации, спасатели и медики отрабатывают алгоритм действий, на случай применения ядерной бомбы Путиным.

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