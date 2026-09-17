17 сентября, 09:36
Обновлено - 10:01, 17 сентября
Россия продолжает террор: в Киеве снова прогремели взрывы
Россия в очередной раз запустила по Киеву реактивные беспилотники. В столице раздались взрывы.
Об этом сообщает 24 канал.
Что известно о российской атаке?
В 9:29 в столице объявили о тревоге. Воздушные силы писали о реактивном БпЛА, летевшем в центр города.
Около 9:32 в Киеве раздались взрывы. Также было громко в Кропивницком, об этом писали местные каналы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе в результате повторного попадания дрона загорелось административное здание.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Напомним, что россияне ночью 17 сентября атаковали Киев беспилотниками и баллистикой. В городе пострадавшие, среди них – дети.
Утром того же дня страна-агрессорка обстреляла Кропивницкий. Целью вражеской атаки стал объект критической инфраструктуры города.