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23 сентября, 06:16
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Обновлено - 06:49, 23 сентября

Россия атакует Киев: в двух районах начались пожары

Анастасия Колесникова

Российские реактивные беспилотники атакуют Киев. В городе слышали взрывы.

В 06:00 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за дроновой угрозы.

Какие последствия атаки на Киев?

Вскоре после объявления тревоги в столице раздались взрывы. 

В КГВА уточнили, что:

  • в Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение;
  • в Соломенском районе обломки упали на открытой территории между жилыми домами.
  • на другой локации в Соломенском районе обломки рухнули на открытой территории.

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе предварительно произошло возгорание на территории транспортного предприятия.

Напомним, что вечером Киев тоже находился под ударом. 

Тогда в Днепровском районе российский дрон попал на территорию частного дома, в результате чего был поврежден фасад и выбиты окна. Один человек пострадал – его госпитализировали. 

Также в Оболонском районе беспилотник попал в объект нежилой застройки. На месте прилета возник пожар, который потушили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших. 

К слову, в ночь на 23 сентября оккупанты атаковали и Запорожье. 2 мужчины 37 и 39 лет получили ранения в результате ночного удара по городу. 

Из-за попадания возник масштабный пожар в одном из торговых центров. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 6000 квадратных метров.

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