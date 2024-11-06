Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что есть 2 направления, где россияне пытаются активно двигаться. Он пояснил, что оккупанты во время летнего наступления не выполнили стратегические задачи собственного командования, поэтому будут переносить это на зимний период.

Смотрите также За кем будут прятаться россияне на Курском направлении: оперативная сводка от Свитана

Россияне штурмуют украинские позиции

Роман Свитан предположил, если за зиму россиянам не удастся достичь успеха на определенных направлениях, то они продолжат эти попытки и в 2025 году во время весенне-летней кампании. Первой целью противника является выйти на левый берег реки Оскол.

Россияне пытаются полностью захватить Луганскую область и часть Харьковской. Силы обороны до сих пор удерживают часть Луганщины в районе Белогоровки,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому оккупанты будут давить на левом берегу реки Оскол. Вооруженные Силы Украины будут давать россиянам отпор там, ведь важно не позволить двигаться им в сторону Славянска.

Какова ситуация вблизи Белогоровки: карта

Оккупанты, вероятно, будут давить также и на Донецком направлении, чтобы перерезать трассу Запорожье – Донецк.

Если Кураховская группировка удержит эту дорогу, то удастся остановить россиян в зимний период там, где они есть сейчас. Если же они выйдут на эту трассу, то нам придется выходить из Курахово,

– высказался Свитан.

По его словам, россияне, возможно, попытаются выровнять линию фронта между Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областями.

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите на карте

Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с юга Украины, однако там до сих пор продолжается борьба. По мнению военного эксперта, в будущем все будет зависеть от количества сил и средств ВСУ и указаний военного командования.