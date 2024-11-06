Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що є 2 напрямки, де росіяни намагаються активно рухатись. Він пояснив, що окупанти під час літнього наступу не виконали стратегічні завдання власного командування, тому переноситимуть це на зимовий період.

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Росіяни штурмують українські позиції

Роман Світан припустив, якщо за зиму росіянам не вдасться досягти успіху на певних напрямках, то вони продовжать ці намагання й у 2025 році під час весняно-літньої кампанії. Першою метою противника є вийти на лівий берег річки Оскіл.

Росіяни намагаються повністю захопити Луганську область та частину Харківської. Сили оборони досі утримують частину Луганщини у районі Білогорівки,

– сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що саме тому окупанти тиснутимуть на лівому березі річки Оскіл. Збройні Сили України даватимуть росіянам відсіч там, адже важливо не дозволити рухатись їм у бік Слов'янська.

Яка ситуація поблизу Білогорівки: карта

Окупанти, ймовірно, тиснутимуть також і на Донецькому напрямку, щоб перерізати трасу Запоріжжя – Донецьк.

Якщо Курахівське угрупування втримає цю дорогу, то вдасться зупинити росіян у зимовий період там, де вони є зараз. Якщо ж вони вийдуть на цю трасу, то нам доведеться виходити із Курахового,

– висловився Світан.

За його словами, росіяни, можливо, спробують вирівняти лінію фронту між Донецькою, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Окупанти намагаються витиснути Сили оборони з півдня України, однак там досі триває боротьба. На думку військового експерта, в майбутньому все залежатиме від кількості сил і засобів ЗСУ та вказівок військового командування.